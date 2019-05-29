Fenerbahçe Beko Türk Telekom canlı izle! CANLI YAYIN: Play off çeyrek final serisi…

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi Fenerbahçe Beko Türk Telekom maçı ile devam ediyor. Serinin ilk maçında Fenerbahçe sahasındaki mücadeleyi 82-72 kazanırken, Ankara’daki mücadelede Türk Telekom 88-85 galip gelmişti. Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. maçında bu akşam sahasında Türk Telekom ile karşılaşacak. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen basket severler için haberimizin içerisinde Fenerbahçe Beko Türk Telekom canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

FENERBAHÇE TÜRK TELEKOM CANLI İZLE

FENERBAHÇE TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. maçında bu akşam sahasında Türk Telekom ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak. Müsabaka Tivibuspor’dan canlı yayınlanacak.

İSTANBUL TRAFİĞİNE MAÇ DÜZENLEMESİ

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde bu akşam 20.45’te Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom arasındaki karşılaşma dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede saat 18.45’ten itibaren Ataşehir’de Ihlamur Sokağı’nın Halk Caddesi Dönel Kavşağı’ndan Sarı Mimoza Sokağı Kavşağı’na kadar olan kısmının trafiğe kapalı olacağı kaydedildi.