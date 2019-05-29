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Eczacıbaşı Küçük Kız Takımı, Türkiye Şampiyonu oldu
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Eczacıbaşı Küçük Kız Takımı, Türkiye Şampiyonu oldu

Voleybolda Altyapılar Türkiye Şampiyonası Finali’nde Vakıfbank'la karşı karşıya gelen Eczacıbaşı Küçük Kız Takımı, maçı 2-0 geriden gelip 3-2 kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

29 Mayıs 2019 18:24

Eczacıbaşı Küçük Kız Takımı, Altyapılar Türkiye Şampiyonası Finali'nde VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. G Grubu'nu namağlup tamamlayarak finallere yükselen Eczacıbaşı, çeyrek ve yarı finalde sırasıyla, Karşıyaka ve Galatasaray'ı eleyerek finale çıktı. Final mücadelesinde de VakıfBank'ı 3-2 ile saf dışı bırakan turuncu-beyazlılar, şampiyonluğunu ilan etti.

Çekişmeli müsabakaların yaşandığı mücadelede 2-0 geriden gelerek maçı kazanan Eczacıbaşı Küçük Kız Takımı, önemli bir başarıya imza attı. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde oynanan karşılaşma sonrası Eczacıbaşılı oyuncular büyük sevinç yaşadı. Maçın ardından düzenlenen ödül töreninde kupa ve madalyalar takımlara takdim edildi. 27 Mayıs 2019 Türkiye`nin ilk rakibi Japonya Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın başlayacak FIVB Uluslar Ligi 2. etabında başkentte Japonya, Almanya ve Rusya ile karşılaşacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:24 | 29 Mayıs 2019
Altyapılar Türkiye Şampiyonası Eczacıbaşı vakıfbank voleybol
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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