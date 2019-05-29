Dev final öncesi İngiliz devi Chelsea’de gerginlik! Sarri idmanı terk etti…

UEFA Avrupa Ligi’nde yarın akşam oynanacak Chelsea Arsenal finali öncesi Maurizio Sarri’nin çalıştırdığı Chelsea’de kriz çıktı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yarın akşam oynanacak final maçı öncesi son antrenmanlarını yapan Chelsea’de Higuain ve David Luiz arasında tartışma çıktı.

Yaşanan bir pozisyon birbirini iten iki futbolcunun yaşadığı gerginlik sonrası çok sinirlenen Maurizio Sarri idmanı terk etti.

Kenara gelerek kafasındaki şapkayı yere fırlatan Sarri sinirli bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu. İngiliz medyasında oldukça geniş yer bulan bu haber final karşılaşması öncesi moralleri bozdu.