Chelsea şampiyon oldu, Başakşehir sevindi!

UEFA Avrupa Ligi finalinde Arsenal’ı 4-1 yenerek şampiyonluğu uzanan Chelsea, hem Fransa Ligue 1 ekibi Lyon’u hem de Medipol Başakşehir’i sevindirdi.

Spor Toto Süper Lig’i 2. sırada tamamlayan Başakşehir, Chelsea’nin hem Premier Lig’i 3. bitirmesi hem de UEFA Avrupa Ligi’ni kazanmasıyla Şampiyonlar Ligi’ne 2. Ön Eleme Turu yerine 3. Ön Eleme Turu’ndan katılma hakkı kazandı. İngiliz ekibinin kupayı kazanması Lyon’u da eleme yerine direkt olarak gruplara taşıdı.

Temsilcimiz 3. Ön Eleme Turu’nda elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek ve organizasyona gruplardan katılacak.

UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan takımın direkt olarak Şampiyonlar Ligi’ne katıldığı organizasyon sonrasında, Premier Lig’i 5. sırada bitiren Arsenal gelecek sezon Kupa 2’de mücadele edecek.