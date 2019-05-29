SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İmamoğlu’ndan Tayyip Erdoğan’a sınava birlikte çalışma sözü!
Chelsea şampiyon oldu, Başakşehir sevindi!
Uefa Avrupa Ligi

Chelsea şampiyon oldu, Başakşehir sevindi!

Chelsea'nin UEFA Avrupa Ligi finalinde 4-1 Arsenal'ı yenip şampiyon olmasıyla Medipol Başakşehir sevindi. Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'ndan katılacak.

SKOR DETAY HABER 29 Mayıs 2019 23:43

UEFA Avrupa Ligi finalinde Arsenal’ı 4-1 yenerek şampiyonluğu uzanan Chelsea, hem Fransa Ligue 1 ekibi Lyon’u hem de Medipol Başakşehir’i sevindirdi.

Spor Toto Süper Lig’i 2. sırada tamamlayan Başakşehir, Chelsea’nin hem Premier Lig’i 3. bitirmesi hem de UEFA Avrupa Ligi’ni kazanmasıyla Şampiyonlar Ligi’ne 2. Ön Eleme Turu yerine 3. Ön Eleme Turu’ndan katılma hakkı kazandı. İngiliz ekibinin kupayı kazanması Lyon’u da eleme yerine direkt olarak gruplara taşıdı.

Temsilcimiz 3. Ön Eleme Turu’nda elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek ve organizasyona gruplardan katılacak.

UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan takımın direkt olarak Şampiyonlar Ligi’ne katıldığı organizasyon sonrasında, Premier Lig’i 5. sırada bitiren Arsenal gelecek sezon Kupa 2’de mücadele edecek.

Son güncelleme 00:50 | 30 Mayıs 2019
chelsea Medipol Başakşehir şampiyonlar ligi uefa avrupa ligi
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR