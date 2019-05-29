Chelsea Arsenal özet! UEFA Avrupa Ligi kupası Chelsea’nin…

İki Londra ekibini karşı karşıya getiren mücadelede Chelsea Arsenal karşısında 4-1 kazanarak UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürmeyi başardı. Maçta gol perdesi ikinci yarıda Chelsea’nin 49. dakikda attığı gol ile açıldı. Chelsea, Emerson'un ortasında Giroud'nun şık kafa golüyle öne geçti. İlk golün ardından 60. dakikada Hazard'ın pasında Pedro'nun golüyle Chelsea durumu 2-0'a getirdi. Gollerin peşpeşe geldiği maçta 64. dakikada Matiland-Niles, Giroud'ya ceza sahası içinde yaptığı dengesiz müdahale ile penaltıya sebebiyet verdi. Peş peşe iki gol sonrasında Arsenal adeta dağıldı. Eden Hazard'ın penaltı golüyle skor 3-0 oldu. Dakikalar 69. dakikayı gösterdiğinde oyuna üç dakika önce giren Iwobi'nin golüyle skor 3-1 oldu! Arsenal inanılmaz bir golle farkı ikiye indirdi. Farkı 2’ye indiren Arsenal’ın umutlarını ortadan kaldıran gol 72. dakikada Hazard ile geldi. Eden Hazard'ın golüyle fark yeniden 3 oldu! Giroud-Hazard işbirliğiyle yeniden skor değişti. İşte Chelsea Arsenal özeti…

CHELSEA ARSENAL ÖZET İZLE

CHELSEA’NİN ŞAMPİYONLUĞU BAŞAKŞEHİR’E YARADI

UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal'ı yenerek şampiyonluğu uzanan Chelsea, hem Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'u hem de Medipol Başakşehir'i sevindirdi.

Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Başakşehir, Chelsea'nin hem Premier Lig'i 3. bitirmesi hem de UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasıyla Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu yerine 3. Ön Eleme Turu'ndan katılma hakkı kazandı. İngiliz ekibinin kupayı kazanması Lyon'u da eleme yerine direkt olarak gruplara taşıdı.

Temsilcimiz 3. Ön Eleme Turu'nda elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek ve organizasyona gruplardan katılacak.

UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takımın direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı organizasyon sonrasında, Premier Lig'i 5. sırada bitiren Arsenal gelecek sezon Kupa 2'de mücadele edecek.