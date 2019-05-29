Chelsea Arsenal hangi kanalda saat kaçta? UEFA finali ne zaman? Avrupa Ligi’nde final gecesi!

Bu akşam Azerbaycan’da oynanacak UEFA Avrupa Ligi final maçında iki İngiliz takımı Chelsea Arsenal karşı karşıya geliyor. Bu sezon ligde aradığını bulamayan iki güçlü ekip Avrupa’nın ikinci büyük kupasını kazanarak taraftarlarını sevindirmek istiyor. Mücadeleye kısa bir süre kala tüm Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’deki futbolseverler de heyecanla maçın başlamasını bekliyor. Peki, Chelsea Arsenal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA ARSENAL HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi’nde 2018-2019 sezonu kupası, 29 Mayıs Çarşamba (bugün) oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. Finalde İngiliz ekipleri Chelsea ve Arsenal, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Olimpiyat Stadyumu’nda TSİ 22.00’de başlayacak maçta kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek. Maç beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanacak ve Şifresiz olarak izlenebilecek.

CHELSEA ARSENAL İLK 11

Chelsea: Cech, Sokratis, Koscielny, Monreal, Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac, Mesut Özil, Lacazette, Aubameyang.

ARSENAL: Kepa, Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Palmieri, Kante, Jorginho, Kovacic, Pedro, Hazard, Giroud.

İTALYAN HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Rocchi’nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Lorenzo Manganelli yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniele Orsato.

VAR SİSTEMİ İLK KEZ

Arsenal ile Chelsea arasındaki final karşılaşmasıyla Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, UEFA Avrupa Ligi’nde ilk kez kullanılmış olacak.

Dev final öncesi İngiliz devi Chelsea`de gerginlik! Sarri idmanı terk etti... UEFA Avrupa Ligi finali öncesi Chelsea antrenmanında Higuain ve David Luiz arasında yaşanan gerginlik sonrası Teknik Direktör Sarri idmanı terk etti. İlgili Haberi Oku

İNGİLTERE TAKIMLARININ FİNALLERİ

İngiltere temsilcileri, bu seneye kadar Avrupa kupalarında iki kez finalde kozlarını paylaştı.

UEFA Kupası’nın 1972’deki finalinde Tottenham, Wolverhampton’ı 2-1 ve 1-1’lik skorlarla yenerek şampiyon oldu.

İngiltere takımlarının Avrupa’daki diğer finalinde Manchester United, 2008’de Chelsea’yi 1-1 biten maçta penaltı atışlarıyla 6-5 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mutlu sona ulaştı.