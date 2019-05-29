Ajax ‘Yılın Genç Yeteneği’ Naci Ünüvar

Ajax altyapısında forma giyen 15 yaşındaki Naci Ünüvar, kulüp tarafından 2019 yılının en iyi genç yeteneği seçildi.

Het Talent van de Toekomst is… NACI ÜNÜVAR! ️#TalentTuesday #ABNAMRO — AFC Ajax (@AFCAjax) 28 Mayıs 2019

Ajax U19 takımında oynayan en genç oyuncu ünvanının sahibi Naci Ünüvar, Abdelhak Nouri Ödülü’nü Abderrahim Nouri’den aldı. Ödül töreninde Ajax Genel Menajeri Edwin van der Sar da bulundu.

Bu ödülü daha önce Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Davy Klaassen, Christian Eriksen, Wesley Sneijder ve Rafael van der Vaart da kazanmıştı.

Ajax Yılın Genç Yeteneği ödülünü kazananlar

2018 – Ryan Gravenberch

2017 – Justin Kluivert

2016 – Matthijs de Ligt

2015 – Donny van de Beek

2014 – Ashraf el Mahdioui

2013 – Damon Mirani

2012 – Mickey van der Hart

2011 – Davy Klaassen

2010 – Christian Eriksen

2009 – Aras Özbiliz

2008 – Daley Blind

2007 – Siem de Jong

2006 – Donovan Slijngard

2005 – Murat Yildirim

2004 – Hedwiges Maduro

2003 – Kenneth Vermeer

2002 – Wesley Sneijder

2001 – John Heitinga

2000 – Rafael van der Vaart