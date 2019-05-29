Ajax ‘Yılın Genç Yeteneği’ Naci Ünüvar

Ajax altyapısında forma giyen 15 yaşındaki Naci Ünüvar, kulüp tarafından 2019 yılının en iyi genç yeteneği seçildi.
Het Talent van de Toekomst is…
NACI ÜNÜVAR! ️#TalentTuesday #ABNAMRO
— AFC Ajax (@AFCAjax) 28 Mayıs 2019
Ajax U19 takımında oynayan en genç oyuncu ünvanının sahibi Naci Ünüvar, Abdelhak Nouri Ödülü’nü Abderrahim Nouri’den aldı. Ödül töreninde Ajax Genel Menajeri Edwin van der Sar da bulundu.
You deserve it, maestro. #TalentTuesday #ABNAMRO pic.twitter.com/16qq6Axeid
— AFC Ajax (@AFCAjax) 28 Mayıs 2019
Bu ödülü daha önce Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Davy Klaassen, Christian Eriksen, Wesley Sneijder ve Rafael van der Vaart da kazanmıştı.
Ajax Yılın Genç Yeteneği ödülünü kazananlar
2018 – Ryan Gravenberch
2017 – Justin Kluivert
2016 – Matthijs de Ligt
2015 – Donny van de Beek
2014 – Ashraf el Mahdioui
2013 – Damon Mirani
2012 – Mickey van der Hart
2011 – Davy Klaassen
2010 – Christian Eriksen
2009 – Aras Özbiliz
2008 – Daley Blind
2007 – Siem de Jong
2006 – Donovan Slijngard
2005 – Murat Yildirim
2004 – Hedwiges Maduro
2003 – Kenneth Vermeer
2002 – Wesley Sneijder
2001 – John Heitinga
2000 – Rafael van der Vaart