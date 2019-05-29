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2019 FIVB Uluslar Ligi’nde Türkiye, Almanya’ya set vermedi
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2019 FIVB Uluslar Ligi’nde Türkiye, Almanya’ya set vermedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nin Ankara etabındaki ikinci maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti.

29 Mayıs 2019 20:16

2019 FIVB Uluslar Ligi’nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara etabındaki ikinci maçında Almanya’yı 3-0 yendi.

Ankara’da ilk galibiyetini elde eden Türkiye, ikinci haftadaki üçüncü ve son maçını yarın saat 17.30’da Rusya ile oynayacak.

Ay-yıldızlı ekip, Sırbistan etabını 3’te 3 yaparak namağlup kapatmıştı. Uluslar Ligi’nde şu ana kadar oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Türkiye’nin 12 puanı bulunuyor.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Dobrev Dobromir (Bulgaristan), Shaaban Nasr (Mısır)

Almanya: Hanke, Poll, Gründing, Lippmann, Stigrot, Schölzel (Pogany, Barber, Drewniok, Orthmann, Imoudu, Schwertmann)

Türkiye: Cansu Özbay, Fatma Yıldırım, Zehra Güneş, Meryem Boz, Şeyma Ercan, Kübra Çalışkan (Simge Şebnem Aköz, Ezgi Dilik, Ebrar Karakurt)

Setler: 21-25, 16-25, 15-25

Süre: 76 dakika (25, 28, 23)

Son güncelleme 20:17 | 29 Mayıs 2019
2019 FIVB Uluslar Ligi almanya türkiye
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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