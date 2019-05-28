SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son Dakika… Ersoy: Böylesine yanlış bir yöntemle bunları paylaşmanın, AK Parti’ye negatif yansımaları oluyor
Xavi, El Sadd’ın teknik direktörü oldu
Dünyadan Futbol

Xavi, El Sadd’ın teknik direktörü oldu

Katar ekiplerinden El Sadd, sözleşmesi biten İspanyol futbolcu Xavi Hernandez'i teknik direktör olarak görevlendirdi.

28 Mayıs 2019 16:00

Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd, sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu Xavi Hernandez’i takımın yeni teknik direktörü olarak görevlendirdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıran 39 yaşındaki Xavi’nin iki sezon boyunca teknik direktör unvanıyla takımı çalıştıracağı belirtildi.

Xavi’nin yardımcılığını ise Sergio Oriol, Ivan Torres, Oscar Hernandez, Jose Manuel, David Baratas, Antonio Lobo, Sergio Garcia ve Antonio Tramulas üstlenecek.

Barcelona ile 8 lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı’nda ise 2 Avrupa Şampiyonası ve bir Dünya Kupası kazanan tecrübeli futbolcu, 2015’te transfer olduğu El Sadd ekibinde 86 karşılaşmada 22 gole imza attı.

Son güncelleme 16:00 | 28 Mayıs 2019
El Sadd xavi hernandez
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR