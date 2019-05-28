Volkan Demirel hakkında son karar verildi

Volkan Demirel'in Fenerbahçe'de kalmasının perde arkasını SÖZCÜ ulaştı. 17 yıldır Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Volkan Demirel'in yuvada kalmasını teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu sağladı. Ersun Yanal, ligin bitmesine 7 hafta kala idman bitimi tecrübeli eldivenle odasında özel bir görüşme yaptı. Uzun süren konuşmanın sonunda, kaleyi Harun Tekin'e teslim edeceğini söyleyen Ersun Yanal, bunun kendisinden vazgeçmek anlamına gelmediğini Volkan Demirel’e iletti.

Volkan Demirel’e “Sana çok ihtiyaç duyuyorum” diyen Ersun Yanal'ın, “Senin bundan sonra hem sahada hem saha dışında en büyük yardımcılarımdan birini olmanı istiyorum. Gelecek yılda beraber devam edelim. 4. yıldızı takarken senin bu takımın kaptanı olarak sahada yanımda olmanı istiyorum. o kupayı kaldırmadan buradan ayrılmayacaksın” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Volkan Demirel'de her daim hocasına destek olacağını sözünü vererek, Ersun Yanal'ın teklifini kabul etti.

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EMRE DEVREYE GİRDİ

Ersun Yanal'ın bu görüşmeyi haftalar öncesinden yönetime iletip Volkan Demirel ile sözleşme imzalanmasını istemesine yönetim kurulu ilk başta olumlu yaklaşmadı. Görüşmeyi sezon sonuna bırakan sarı-lacivertli yönetimi ikna eden ise yuvaya dönen Emre Belözoğlu oldu.

Başkan vekili Semih Özsoy'la Etiler'de yaptığı toplantıda Emre Belözoğlu’nun, Volkan Demirel’in mutlaka takımda kalması yönünde tavsiyede bulunduğu öğrenildi.

Bu görüşmenin ardından Volkan Demirel’in kalmasına sıcak bakan yönetim, kaptanla devam kararı aldı.

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