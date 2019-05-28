SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Yassıada'nın mimarı AKP Genel Başkan Yardımcısı
Vedat Milor’a Hatayspor Gazişehir maçı için çağrı!
TFF 1.Lig

Vedat Milor’a Hatayspor Gazişehir maçı için çağrı!

Süper Lig'e yükselen son takımı belirleyecek olan play-off finali öncesinde ünlü gurme Vedat Milor da işin mutfak tarafından dahil oldu. Hatayspor, Milor'un yorumuna Gazişehir maçına davet ederek cevap verdi.

28 Mayıs 2019 10:05

Spor Toto Süper Lig’e Denizlispor ve Gençlerbirliği’nin ardından çıkacak ve 3. takımı belirleyecek olan Hatayspor ile Gazişehir arasında oynanacak Spor Toto 1. Lig finali öncesinde Vedat Milor esprili yorumda bulundu.

Mutfağı kuvvetli iki şehrin takımlarının finali öncesinde Twitter’da bir kullanıcının esprili yorumuna Vedat Milor da aynı şekilde cevap verip finali izleyeceğini söyledi.

Finali çorap seçimi yapıp izleyeceğini belirten Milor’a Hatayaspor’dan “Vedat Milor künefe deseneeee! İyi olan kazansın. Sizi final maçımızda tribünlerde görmekten mutluluk duyarız” şeklinde cevap geldi.

Son güncelleme 10:05 | 28 Mayıs 2019
gazişehir hatayspor Vedat Milor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR