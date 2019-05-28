Vedat Milor’a Hatayspor Gazişehir maçı için çağrı!

Spor Toto Süper Lig’e Denizlispor ve Gençlerbirliği’nin ardından çıkacak ve 3. takımı belirleyecek olan Hatayspor ile Gazişehir arasında oynanacak Spor Toto 1. Lig finali öncesinde Vedat Milor esprili yorumda bulundu.

Mutfağı kuvvetli iki şehrin takımlarının finali öncesinde Twitter’da bir kullanıcının esprili yorumuna Vedat Milor da aynı şekilde cevap verip finali izleyeceğini söyledi.

Finali çorap seçimi yapıp izleyeceğini belirten Milor’a Hatayaspor’dan “Vedat Milor künefe deseneeee! İyi olan kazansın. Sizi final maçımızda tribünlerde görmekten mutluluk duyarız” şeklinde cevap geldi.