Türkiye Yunanistan maçı ne zaman? A Milli Takım hazırlıklara başlıyor…

A Milli Futbol Takımı’nın 30 Mayıs 2019 Perşembe günü Yunanistan ile oynayacağı hazırlık maçının hakemleri de açıklandı. Türkiye Yunanistan maçını Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Marian Petrescu yönetecek. İşte Milli maçın saati ve kanalı…

TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Yunanistan mücadelesi 30 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 21:00’da Antalya Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

MİLLİ MAÇIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Marian Petrescu yönetecek. Petrescu’nun yardımcılıklarını Radu Adrian Stefan Ghinguleac ve Vladimir Costin Urzica yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Palabıyık olacak.

BİLETLER SATIŞTA

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, futbolseverler, Yunanistan ile 30 Mayıs Perşembe günü Antalya Stadyumu’nda saat 21.00’de oynanacak karşılaşma için biletlerini statta bulunan Passolig gişelerinden satın alabilecek.

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda 2 Haziran Pazar günü saat 21.00’de oynanacak Özbekistan karşılaşmasının biletleri ise Alanyaspor Tesisleri ve Alanyaspor Store’da yer alan Passolig gişelerinde satışa çıktı. Her iki karşılaşma için de gişeler, maç gününe kadar 10.00-19.00 saatlerinde, müsabaka günü ise ilk yarı bitimine kadar hizmet verecek. Her futbolsever en fazla 4 bilet satın alabilecek. Satın alınan her bilet için ayrı ayrı TC kimlik numarası ibraz edilmesi gerekiyor. Yunanistan maçı biletleri 40, 20 ve 10, Özbekistan maçı biletleri ise 30, 20 ve 10 liradan satılıyor.