Toronto Raptors’ın ünlü taraftarı Nav Bhatia’nın müthiş hikayesi! Amerika onu konuşuyor…

NBA Doğu Konferansı final serisinde Milwaukee Bucks’ı eleyerek tarihinde ilk kez NBA finaline yükselen Toronto Raptors büyük bir tarih yazma fırsatını yakalarken, 24 yıldır her maça giden Hindistan kökenli ünlü taraftar Nav Bhatia’da dünyanın gündemine oturmuş durumda.

Toronto Raptors maçlarını izleyenlerin aşina olduğu “Süper taraftar” lakaplı Nav Bhatia, 80’li yıllarda Hindistan’dan Kanada’ya göç edip burada yaşamaya başladı ve 1995’ten bu yana tek bir maç bile kaçırmayarak Toronto Raptors’un en önemli simgelerinden biri haline geldi.

3 Kasım 1995’te SkyDome’da (yeni adı Rogers Centre) oynanan ilk maçta tribünde yer alan 33 bin 306 kişiden biri olan Bhatia, “O zamanlar tribünde kafasına sarık olan bir tek ben vardım” ifadelerini kullanarak o zamanları anımsıyor.

Her ırktan ve milletten insanın göçmen olarak yaşadığı Kanada’da adeta bir sembol haline gelen Güney Asyalı Bhatia, ülkenin hoşgörü ve saygı abidesi kabul ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde bir Milwaukee Bucks taraftarının kendisine yönelik yaptığı ırkçı yorumlar hakkında konuşan Bhatia, “Açıkçası onun için çok üzüldüm. Olaydan iki gün sonra beni arayıp özür diledi. Milwaukee’ye gittiğimde ona yemek ısmarlayacağım” diyerek sporun herkesi bir araya getirebileceğine inandığını belirtti.

Raptors’ın finale çıkmasının ardından ABD gazeteleri Bhatia’nın hayat hikayesine mercek tutarken ilginç detaylar da ortaya çıktı.

1980’li yıllarda mühendislik yapmak için Kanada’ya göç eden Bhatia, ilk zamanlar aksanı ve kafasındaki kahverengi sarık nedeniyle iş bulmakta oldukça zorlukla karşılaştı.

Mesleğini yapmak konusunda engellerle karşılaşan Bhatia bir araç firmasında satış elemanı olarak çalışmaya başladı. Ve sadece 3 ayda 127 araba satarak halen kırılamayan bir rekora imza attı.

He sold 127 cars in just ninety days. It's a record that stands to this day. He did it the old-fashioned way, by being honest (and yes, some catchy radio ads). He was so good that he eventually bought the dealership. Crazy, right.

Takvimler 1990’lı yılları gösterdiğinde ise işler ekonomik olarak pek yolunda gitmiyordu ancak o yine de Raptors’un sezonluk biletini satın almaya devam etti. Bilet için fazla para ödüyordu ama takıma olan sevdası nedeniyle maçlara azimle gitmeye devam etti.

İyi paralar kazanmaya başladığında ise, kendisi gibi göçmen olan ailelerin çocuklarını sevindirmek için çalıştı. Her yıl yaklaşık olarak 300 bin dolar harcayarak Güney Asyalı küçük çocukları Raptors maçlarına getiriyor.

Konu hakkında açıklama yapan Bhatia, “Hindu tapınaklarından getirdiğim 10-12 yaşlarındaki çocukların hepsi şimdi büyüdü ve 30’lu yaşlara geldiler. Hepsi de iyi işlere sahip” şeklinde konuştu.

Toronto Raptors final serisi sonunda şampiyon olur mu bilinmez ancak sıra dışı hayat hikayesiyle spor kamuoyunun gündemine oturan Nav Bhatia şimdiden gönüllerin şampiyonu oldu.

When his dealerships started doing better, he could've called it a day.

Instead, every year he spends $300K of his own money to send kids – mostly from brown, immigrant families – to Raptors games.

He does it to show them they belong.#Raptors pic.twitter.com/Sav5gKTNdK

— Muhammad Lila (@MuhammadLila) 26 Mayıs 2019