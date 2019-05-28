TFF Başkan adayı Nihat Özdemir’den yabancı sayısı yorumu

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 1 Haziran’da yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda başkan adaylarından biri olan Nihat Özdemir, TRT Spor’da canlı yayın konuğu oldu. Yabancı sınırlaması konusunda fikir sorulan Nihat Özdemir, “Yabancı sayısının kademeli olarak azaltılması gerektiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Nihat Özdemir, yabancı sınırlaması ile ilgili “Türk oyuncular gerekli sayıda yer bulamıyorlar. Bazı takımlar 11 yabancı ile maçlara çıktı, bu spor kamuoyunu üzdü. Bu 11 yabancı ve 11 yabancıyı oynatabilme yetkisi bir süreç içinde sonlanmalıdır. Yabancı sayısının bir süreç içinde gittikçe azaltılması gerektiğine inanıyoruz. Sahada mesela 8 olacak, 2 tribünde olacak, 4 kulübede olacak. Ya da 6 diyeceğiz, 6+2+2 yapacağız mesela” dedi.

Ömer Ali Şahiner yabancı futbolcu konusunda net konuştu Türk futbolunda her zaman tartışılan yabancı futbolcu sayısına Atiker Konyaspor`un milli futbolcusu Ömer Ali Şahiner`den net cevap geldi. Ömer Ali, yabancı oyuncu serbestliğinin kendisine etkilemediğini ve yabancılardan çok şey öğrendiğini söylerken; Pasaport değil yetenek oynar dedi. İlgili Haberi Oku

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın “Elimde VAR kayıtları var” şeklinde geçmişte yaptığı açıklama ile ilgili de konuşan Nihat Özdemir, şunları söyledi:

“Eğer Abdurrahim Albayrak'ın elinde bu kayıtlar varsa birileri ona sızdırmıştır. Abdurrahim Albayrak’ı sever ve sayarım. ‘TFF seçimine kadar bu konuda herhangi açıklama yapıp kamuoyunu etkilemek istemiyorum’ dedi. ‘Seçim sonrası sizi ziyaret edeceğim ve bu konu hakkında bazı açıklamalarda bulunacağım’ dedi. Eğer elindeki kayıtları görürsem ekibimizi soruştururuz.

Gelecek sezon VAR kayıtlarını açıklama taraftarı değiliz. Abdurrahim Albayrak’ın elinde VAR kayıtları varsa ekibimizi sorgulamamız gerek. Böyle bir kayıt varsa, hesabını elbette ki soracağız.

Türk hakemliği iyi bir noktaya geldi ama hala yeterli değil. İnandığımız bazı hakemler maalesef VAR sistemine adapte olamadı.”