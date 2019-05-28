Süper Lig’de 2018-19 gol raporu

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonunda fileler 821 kez havalanırken, maç başına gol ortalaması 2,68 olarak gerçekleşti. Toplam gol sayısı önceki 4 sezonun gerisinde kaldı. En fazla gol atan takım ise şampiyon Galatasaray ve üçüncü sıradaki Beşiktaş oldu.
GOL KRALI KİM?
Bu sezon rakip fileleri en çok havalandıran futbolcu Galatasaray’ın yıldız forveti Mbaye Diagne oldu. 30 gole imzasını atan Senegalli futbolcuyu 17 gol ile Çaykur Rizespor’da top koşturan Vedat Muriç izledi. Süper Lig’de en çok gol atan üçüncü futbolcu ise 16 gol ile Burak Yılmaz oldu.
İşte Süper Lig’de bu sezon en çok gol atan 20 futbolcu:
1. MBAYE DIAGNE: 30 gol
2. VEDAT MURIÇ: 17 gol
3. BURAK YILMAZ: 16 gol
4. PAPISS DEMBA CISSE: 16 gol
5. HUGO RODALLEGA MARTINEZ: 15 gol
6. HENRY CHUKWUEMEKA ONYEKURU: 14 gol
7. EDIN VISCA: 13 gol
8. MEVLÜT ERDİNÇ: 12 gol
9. ROBSON DE SOUZA: 12 gol
10. ANTHONY NNADUZOR NWAKAEME: 10 gol
11. AROUNA KONE: 10 gol
12. DANİJEL ALEKSİC: 10 gol
13. SOULEYMANE DOUKARA: 10 gol
14. ADEM LJAJIC: 9 gol
15. MAHMOUD AHMED IBRAHIM HASSAN: 9 gol
16. SAMUEL EMEM EDUOK: 9 gol
17. SOFIANE FEGHOULI: 9 gol
18. TJARONN INTEFF CHEFREN CHERY: 9 gol
19. GÜVEN YALÇIN: 8 gol
20. ÖMER ALİ ŞAHİNER: 8 gol
BU SEZON Kİ GOLLERİN KAÇINI YABANCI FUTBOLCULAR ATTI ?
Süper Lig’de bu sezon 821 gol atıldı. Bu gollerin toplam 569 tanesi yabancı futbolculardan geldi. Yerli futbolcular ise 252 kez fileleri havalandırdı.
EN ÇOK GOL ATAN TAKIM GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ
Bu sezonun en golcü takımları şampiyon Galatasaray ve üçüncü sıradaki Beşiktaş oldu. Rakip fileleri 72'şer kez havalandıran iki takım, maç başına 2,11 gol ortalaması tutturdu.
Ligde 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da skora doğrudan en fazla katkıyı 14 golle Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru verdi.
Sarı-kırmızılı takımın kaydettiği 72 golün 10'unda Mbaye Diagne, 9'unda ise özellikle ikinci yarıdaki performansıyla dikkati çeken Sofiane Feghouli'nin imzası bulunuyor.