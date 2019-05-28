Süper Lig maçı sonrası 25 taraftara 1 yıl seyirden men cezası

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde aileleriyle spor müsabakalarını seyredebilmeleri için spor alanları ve çevresinde gerekli denetim ve kontrolleri gerçekleştirdiği belirtildi. 12 Mayıs günü Spor Toto Süper Lig’de oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Erzurumspor maçında her iki takımın taraftarlarından stadyuma zarar verme, hakaret içeren tezahüratta bulunan, sahaya atlayıp yasak alanlara giren, müsabaka esnasında sahaya yabancı cisim attığı ve karşılaşma sırasında taşkınlık yaptığı tespit edildi.

Hatayspor Adana Demirspor maçında çıkan olaylar sonrası Valilik harekete geçti Hatay Valiliği, Hatayspor ile Adana Demirspor arasında oynanan Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş müsabakası sonrası yaşanan olaylara ilişkin Söz konusu olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, şüpheli şahısların tespitine yönelik çalışmalar devam etmektediraçıklamasında bulundu. İlgili Haberi Oku

Açıklamada, haklarında adli işlem başlatılan 25 taraftara 1 yıl süreyle seyirden men cezası verildiği bildirildi.