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Süper Lig maçı sonrası 25 taraftara 1 yıl seyirden men cezası
Yeni Malatyaspor

Süper Lig maçı sonrası 25 taraftara 1 yıl seyirden men cezası

Süper Lig'in 32'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor-Erzurumspor maçındaki davranışları nedeniyle 25 taraftara, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu'nu ihlal ettikleri gerekçesiyle 1 yıl seyirden men cezası verildi.

28 Mayıs 2019 13:06

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde aileleriyle spor müsabakalarını seyredebilmeleri için spor alanları ve çevresinde gerekli denetim ve kontrolleri gerçekleştirdiği belirtildi. 12 Mayıs günü Spor Toto Süper Lig’de oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Erzurumspor maçında her iki takımın taraftarlarından stadyuma zarar verme, hakaret içeren tezahüratta bulunan, sahaya atlayıp yasak alanlara giren, müsabaka esnasında sahaya yabancı cisim attığı ve karşılaşma sırasında taşkınlık yaptığı tespit edildi.

27 Mayıs 2019 Hatayspor Adana Demirspor maçında çıkan olaylar sonrası Valilik harekete geçti Hatay Valiliği, Hatayspor ile Adana Demirspor arasında oynanan Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş müsabakası sonrası yaşanan olaylara ilişkin Söz konusu olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, şüpheli şahısların tespitine yönelik çalışmalar devam etmektediraçıklamasında bulundu. İlgili Haberi Oku

Açıklamada, haklarında adli işlem başlatılan 25 taraftara 1 yıl süreyle seyirden men cezası verildiği bildirildi.

Son güncelleme 13:08 | 28 Mayıs 2019
Erzurumspor Malatyaspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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