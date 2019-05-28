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SON DAKİKA İspanya’da dev operasyon! La Liga ve 2. Lig futbolcuları gözaltında
İspanya La Liga

SON DAKİKA İspanya’da dev operasyon! La Liga ve 2. Lig futbolcuları gözaltında

İspanya'da düzenlene şike operasyonunda aralarında Raul Bravo, Borja Fernandez, Carlos Aranda, Samuel Sáiz ve Inigo Lopez'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü futbolcu gözaltına alındı. La Liga kulüplerinden Huesca'nın başkanı Agustin Lasaosa ve Raul Bravo'nun organizasyonun başı oldukları iddia ediliyor.

28 Mayıs 2019 11:11

İspanya polisi tarafından yürütülen şike operasyonunda çok sayıda futbolcu ve bir La Liga kulübü başkanı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan futbolcular arasında Raul Bravo, Borja Fernandez, Carlos Aranda, Samuel Sáiz ve Inigo López gibi ünlü futbolcular yer alıyor. Çetenin başında ise La Liga ekiplerinden Huesca’nın başkanı Agustin Lasaosa ve Raul Bravo’nun oldukları belirtiliyor. Ayrıca Huesca kulübünün baş doktoru Juan Carlos Galindo Lanuza da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.

Polis tarafından gözaltına alınan isimlerin organize suç çetesi kurmak, yolsuzluk ve para aklamak suçlamalarıyla karşı karşıya…

Soruşturmanın 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarını kapsadığı iddia ediliyor.

Son güncelleme 11:45 | 28 Mayıs 2019
ispanya la liga operasyon şike
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2 Istanbul Basaksehir
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5 Yeni Malatyaspor
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