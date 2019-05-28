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Son dakika! Fenerbahçe eski başkanı Metin Aşık hayatını kaybetti
Fenerbahçe

Son dakika! Fenerbahçe eski başkanı Metin Aşık hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin 1989-93 yılları arasında başkanlığını yapan Metin Aşık, hayatını kaybetti. Aşık rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

28 Mayıs 2019 20:02

Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle Kadıköy Kızıltoprak’ta bulunan Florence Nightingale hastanesine kaldırılan eski Fenerbahçe başkanı Metin Aşık hayatını kaybetti…

72 yaşında hayatını kaybeden Metin Aşık’ın cenazesi, Perşembe günü ikindi namazına müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden kaldırılacak.

Fenerbahçe Kulübü Star TV ve FB TV ortak yayını ile yapılması planlanan ‘Fener Ol' kampanyası canlı yayın programı Metin Aşık’ın vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

1989-93 yılları arasında Fenerbahçe’de başkanlık yapan Aşık, 1990 yılında Beşiktaş’ı 3-2 yenen kadro ile Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanmıştı.

Tanju Çolak, Engin İpekoğlu, Semih Yuvakuran, Candido Gerson ve Dzoni Novak gibi yıldızları Fenerbahçe’ye transfer eden Metin Aşık başkanlığında Fenerbahçe Basketbol takımı 1990-91 sezonunda Deplasmanlı Lig tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

28 Mayıs 2019 Son dakika | `Fener Ol Kampanyası` programı ileri bir tarihe ertelendi Bu akşam Star TV ve FB TV ortak yayını ile yapılması planlanan ‘Fener Ol' kampanyası canlı yayın programı eski başkan Metin Aşık`ın vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. İlgili Haberi Oku

FENERBAHÇE’DEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI:

Kulübümüzün eski başkanlarından, camiamızın değerli ismi Metin Aşık'ı kaybettik.

Fenerbahçemize çok değerli hizmetlerde bulunmuş kıymetli başkanımız Metin Aşık'a Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.

Mekanı cennet olsun.

Son güncelleme 21:54 | 28 Mayıs 2019
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