Şampiyonlar Ligi final maçı şifresiz! Liverpool Tottenham ne zaman, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde uzun süren maratonun sonuna gelindi ve kupa sahibini Liverpool Tottenham maçı ile bulacak. Atletico Madrid’in maçlarını oynadığı Wanda Metropolitano Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı final maçı ile Avrupa’nın en büyüğü belli olacak. Yarı finalde Barcelona’ya ilk maçta 3-0 yenilen Liverpool, rövanşı 4-0 kazanarak adeta imkansızı başardı ve finale yükseldi. Tottenham ise ilk maçta Ajax’a 1-0 mağlup oldu ancak rövanşı 3-2 kazanarak finalde Liverpool’un rakibi oldu.

LİVERPOOL TOTTENHAM MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Liverpool ile Tottenham’ı karşı karşıya getirecek 2019 Şampiyonlar Ligi final karşılaşması, İspanya’nın başkenti Madrid’de 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Türkiye saati ile saat 22.00’de başlayacak maç beIN Sports Haber’den şifresiz yayınlanacak.

TOTTENHAM TARİHİNDE İLK KEZ FİNALDE

Şampiyonlar Ligi’nde uzun süren maratonun sonuna gelindi ve kupa sahibini Liverpool Tottenham maçı ile bulacak. Atletico Madrid’in maçlarını oynadığı Wanda Metropolitano Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı final maçı ile Avrupa’nın en büyüğü belli olacak. Yarı finalde Barcelona’ya ilk maçta 3-0 yenilen Liverpool, rövanşı 4-0 kazanarak adeta imkansızı başardı ve finale yükseldi. Tottenham ise ilk maçta Ajax’a 1-0 mağlup oldu ancak rövanşı 3-2 kazanarak finalde Liverpool’un rakibi oldu.

LİVERPOOL TOTTENHAM MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Liverpool ile Tottenham’ı karşı karşıya getirecek 2019 Şampiyonlar Ligi final karşılaşması, İspanya’nın başkenti Madrid’de 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Türkiye saati ile saat 22.00’de başlayacak maç beIN Sports Haber’den şifresiz yayınlanacak.