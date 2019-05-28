Newcastle United, Birleşik Arap Emirlikleri şeyhine satılıyor!

Uzun süredir Premier Lig’de ekonomik zorluklarla boğuşan Newcastle United, Birleşik Arap Emirlikleri’nin en ünlü iş insanlarından olan Şeyh Khaled bin Zayed Al Nehayan’a satılacak.

Konu hakkında açıklama yapan Bin Zayed Grup’un genel müdürü Midhat Kidwai, “Şartları kabul ettik ve işlemleri en kısa sürede halletmek için çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullanarak anlaşmayı doğruladı.

Yaklaşık 12 yıldır Newcastle United’ın sahibi olan Mike Ashley, bir süredir kulübü satmak için arayış içindeydi ve Şeyh Khaled’e yaptığı 350 milyon Pound’a kulübü satma teklifi sonuç buldu.

Ancak satışın önünde büyük bir engel var. Manchester City’nin sahibi Şeyh Mansour’un kuzen olması Premier Lig’deki rekabet dengesini sarsacağı için satışın gerçekleşememe ihtimali bulunuyor.

Manchester City kaynakları ise Şeyh Khaled ile Şeyh Mansour’un uzaktan akraba oldukları ve güçlü bağlantıları olmadığını öne sürüyor. Buna rağmen hem Newcastle United hem de Bin Zayed Grup cephesinden yapılan açıklamalarda anlaşmaya varıldığı ve satış işlemlerinin bir an önce başlayacağı ifade ediliyor.

Bin Zayed Grup Genel Müdürü Kidwai, “Yüce Şeyh Khaled bin Zayed Al Nehayan’ın temsilcilerinin, Newcastle United’ın satışı için başkan Mike Ashley ile görüştüğünü doğrulayabiliriz. Kulübün güçlü desteği, tarihi ve geleneğini geliştirme fırsatına sahip olmaktan onur duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

Öte yandan Kidwai yaptığı açıklamada satışın ardından mevcut teknik direktör Rafael Benitez ile yola devam etmeyi düşündüklerini de dile getirdi.

61 yaşındaki Şeyh Khaled, Birleşik Arap Emirlikleri Yelken ve Kürek Federasyonu Başkanı görevini sürdürürken inşaat, enerji, sanayi, emlak, teknoloji, ticaret ve finansal hizmetler konusunda da yatırımları bulunuyor.

Premier Lig’de son şampiyonluğunu 1926-27 sezonunda yaşayan Newcastle United, 1968-69 sezonunda beri kupa kazanamıyor.