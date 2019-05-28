MAÇ SONUCU | Sakaryaspor Fatih Karagümrük: 0-2 (Fatih Karagümrük TFF 1.Lig’de)

TFF 2. Lig Play-Off Final müsabakasında Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük, Bursa Büyükşehir Belediyespor Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Fatih Karagümrük TFF 1.Lig’e yükseldi. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin ikinci yarısında 69.dakikada Selçuk Alibaz ve 87’de Ahmet Aras ile 2 gol birden bulan Fatih Karagümrük TFF 1.Lig biletini alan taraf oldu.

MÜCADELE 12 DAKİKA GEÇ BAŞLADI!

TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük’ün karşılaştığı maç, tribünlerde yakılan ve sahaya atılan meşalelerin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle yaklaşık 12 dakika geç başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanan ve Spor Toto 1. Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı maça dakikalar kala, Sakaryaspor taraftarları tribünde meşaleler yakarak, yeşil zemine attı.

Sahaya atılan onlarca meşaleden dolayı stadı bir anda yoğun bir duman kapladı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle hakem Mete Kalkavan, başlama vuruşunun bekletilmesini istedi. Yaklaşık 12 dakikalık bir gecikmenin ardından stadı kaplayan meşale dumanlarına rağmen maç başladı.