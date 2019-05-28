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MAÇ SONUCU | Sakaryaspor Fatih Karagümrük: 0-2 (Fatih Karagümrük TFF 1.Lig’de)
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Sakaryaspor Fatih Karagümrük: 0-2 (Fatih Karagümrük TFF 1.Lig’de)

TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 mağlup eden Fatih Karagümdür TFF 1.Lig'e yükseldi.

28 Mayıs 2019 23:41

TFF 2. Lig Play-Off Final müsabakasında Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük, Bursa Büyükşehir Belediyespor Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Fatih Karagümrük TFF 1.Lig’e yükseldi. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin ikinci yarısında 69.dakikada Selçuk Alibaz  ve 87’de Ahmet Aras ile 2 gol birden bulan Fatih Karagümrük TFF 1.Lig biletini alan taraf oldu.

MÜCADELE 12 DAKİKA GEÇ BAŞLADI!

TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük’ün karşılaştığı maç, tribünlerde yakılan ve sahaya atılan meşalelerin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle yaklaşık 12 dakika geç başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanan ve Spor Toto 1. Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı maça dakikalar kala, Sakaryaspor taraftarları tribünde meşaleler yakarak, yeşil zemine attı.

Sahaya atılan onlarca meşaleden dolayı stadı bir anda yoğun bir duman kapladı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle hakem Mete Kalkavan, başlama vuruşunun bekletilmesini istedi. Yaklaşık 12 dakikalık bir gecikmenin ardından stadı kaplayan meşale dumanlarına rağmen maç başladı.

Son güncelleme 23:41 | 28 Mayıs 2019
Fatih Karagümrük Sakaryaspor tff 1.lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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