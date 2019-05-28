Küme düşen Empoli’de Salih Uçan serbest kalıyor

İtalya Serie A’da Salih Uçan’ın formasını giydiği Empoli, ligin son haftasında deplasmanda Inter’e mağlup olarak küme düştü. Inter karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olan Salih, takımının maçta attığı tek golün asistini yaptı. Fenerbahçe’nin Miha Zajc transferinde bonservisiyle birlikte Empoli’ye giden Salih Uçan, takımıyla küme düşme üzüntüsü yaşadı. Bu sezon Serie A’da 14 maçta forma giyen Salih Uçan, bir gol atıp, bir de asist yapma başarısı gösterdi. Empoli’nin Serie B’ye düşmesinin ardından Salih Uçan’ın serbest kalma hakkı bulunuyor. 25 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle yaptığı sözleşmede ‘küme düşülmesi halinde serbest kalır’ maddesi olduğu öğrenildi.

Serbest kalma hakkı elde eden Salih Uçan için Süper Lig ve yurt dışından tekliflerin olduğu ifade edilirken, Salih Uçan da geleceğiyle ilgili kararını henüz vermedi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun kesin kararını tatilin ardından vermesi bekleniyor.

OZAN KABAK DA KÜME DÜŞTÜ

Öte yandan Almanya Bundesliga’da Ozan Kabak’ın formasını giydiği Stuttgart da küme düştü. Ligi 16’ncı sırada bitiren ve play-out karşılaşmasında Union Berlin ile karşılaşan Stuttgart, iki maçtan da beraberlikle ayrılmasına rağmen deplasman golü kuralı nedeniyle lige veda etti. Stuttgart’ın lige veda etmesinin ardından, kırmızı beyazlı ekipte gösterdiği performansla büyük kulüplerin dikkatini çeken Ozan Kabak için de transfer iddiaları ortaya atılıyor. Avrupa’nın büyük kulüplerinin Ozan Kabak’ı takip ettiği, bununla birlikte milli futbolcunun küme düşen Stuttgart’tan ayrılabileceği ifade edildi. Alman ekibine devre arası transfer döneminde katılan Ozan Kabak’ın serbest kalma maddesinin 15 milyon Euro olduğu ifade edildi.

ATINÇ GERİ DÖNÜYOR

Bundesliga ekiplerinden Leipzig’de forma giyen Atınç Nukan da Türkiye’ye dönme hazırlığında. 2015 yılında Leipzig’e transfer olan, Bundesliga 2’de şampiyon olarak Bundesliga’ya yükselme başarısı gösteren Atınç Nukan’ın Türkiye’ye dönmesi bekleniyor. Daha önce Beşiktaş’a kiralanan ve bu sezon da hiç forma şansı bulamayan Atınç’ın ismi ligi ikinci sırada bitiren Medipol Başakşehir ile anılıyor.

Salih Uçan kahraman olacakken kabus yaşadı! Kariyerine Empoli`de devam eden Salih Uçan, ligin son maçında kahraman olmaya çok yaklaşmışken kabus yaşadı. İlgili Haberi Oku