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İtalya’da kadın hakem Giulia Nicastro tacize uğradı!
Dünyadan Futbol

İtalya’da kadın hakem Giulia Nicastro tacize uğradı!

İtalya'da kadın hakem Giulia Nicastro'ya sahanın ortasında 14 yaşındaki oyuncu tacizde bulundu! 14 yaşındaki çocuk kırmızı kartla oyun dışı kalırken, durum rapor edilip futbol federasyonuna gönderildi.

SKOR DIŞ HABER 28 Mayıs 2019 10:26

İtalya’nın alt yaş kategorisinde oynanan maçta iğrenç bir an yaşandı! 22 yaşındaki kadın hakem Giulia Nicastro, yönettiği maçta 14 yaşındaki oyuncunun tacizine uğradı.

Ayrıca Palermo takımının forveti Stefano Moreo’nun nişanlısı olan Nicastro’nun başına gelen bu skandal olay ilk önce İtalya ardından dünya basınında yer buldu.

Venedik’te Treporti-Miranese maçında korner kararına itiraz eden Treporti oyuncusu, şortunu indirip hakeme tacizde bulundu. Hakem, 14 yaşındaki çocuğun yaptığı bu hareket sonrasında kırmızı kartını gösterirken 20 kadar Treporti taraftarı da hakeme bu iğrenç olay sonrasında tepki gösterdi.

Treporti antrenörü hem taraftarlar hem de oyuncusu için maç sonunda özür diledi.

Son güncelleme 10:28 | 28 Mayıs 2019
Giulia Nicastro
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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