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Genoa, İrfan Can’ı gözüne kestirdi
Dünyadan Futbol

Genoa, İrfan Can’ı gözüne kestirdi

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, Adanaspor'un 20 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

28 Mayıs 2019 12:38

Spor Toto 1. Lig’de sezonu 37 puanla 12. sırada tamamlayan Adanaspor’un genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat’a İtalya’dan talip var. Serie A’da zor günler geçirmesine rağmen ligde kalmayı başaran Genoa, yeni sezon kadro planlamasına da başladı.

İtalyan ekibi, bu kapsamda uzun süredir takip ettiği İrfan Can için girişimlere başlamaya hazırlanıyor. Sportif Direktör Perinetti, gelecek vaat eden bir futbolcu olarak gördüğü İrfan için ilerleyen günlerden Adana ekibiyle bir görüşme gerçekleştirecek.

Aynı zamanda Ümit Milli Takımı’nda da forma giyen 20 yaşındaki oyuncu, bu sezon Adanaspor ile 19’u lig, 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 20 maça çıktı ve kalesinde 26 gol gördü.

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Son güncelleme 12:38 | 28 Mayıs 2019
genoa İrfan Can
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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