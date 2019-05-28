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Gennaro Gattuso Milan’dan ayrıldı
İtalya Serie A

Gennaro Gattuso Milan’dan ayrıldı

İtalya Serie A takımlarından Milan'ın teknik direktörü Gennaro Gattuso görevinden istifa ettiğini açıkladı.

SKOR DIŞ HABER 28 Mayıs 2019 12:18

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan’ın teknik direktörü Gennaro Gattuso, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Ayrılık kararını İtalya’nın La Repubblica gazetesinde yer alan açıklamasıyla duyuran Gattuso, “Milan’dan ayrılmak kolay değil ama bu kararı almak zorundaydım. Burada teknik direktör olarak büyük tutkuyla geçirdiğim unutulmaz 18 ay, asla diğer tecrübelerim gibi olmayacak. Acı verici bir ayrılık ama yaşanması gerekiyordu. İki yıllık kontratımdan vazgeçtim çünkü Milan’da benim için para söz konusu olamaz.” ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik direktör Gattuso’nun Kasım 2017’den bu yana çalıştırdığı Milan, bu sezon Serie A’da 68 puanla 5. sırada yer aldı ve UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazandı.

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Son güncelleme 12:20 | 28 Mayıs 2019
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