Galatasaray ve Beşiktaş Avrupa’nın en değerli takımları arasında…

Futbolda şampiyonluk kupaları sahiplerini bulurken KPMG Football Benchmark ekibi Avrupa’da geride kalan sezonu analiz etti. KPMG’nin her yıl hazırladığı ‘Avrupa Eliti’ araştırmasının son raporunda Avrupa futbolunun en değerli 32 takımı belirlendi. Real Madrid, zirveyi Manchester United’dan alırken, listeye Süper Lig’den Beşiktaş ve Galatasaray girdi. Son üç yılda listede olan Fenerbahçe ise bu sezon ilk 32 takım arasında yer almadı.

KUR FARKI GALATASARAY VE FENERBAHÇE’Yİ KURDU

Geçtiğimiz sezon Avrupa’nın en çok büyüyen kulübü olan Beşiktaş, bu sezon da Süper Lig’in en değerlisi oldu. Yüzde 15 büyüme sağlayan siyah beyazlılar, 346 milyon Euro’luk değeriyle listede 23’üncü sıradaki yerini korudu. Geçen sezon 330 milyon Euro değeri olan son iki sezonun şampiyonu Galatasaray ise yüzde 26 değer kaybederek, 246 milyon Euro’yla 32. sırada yer aldı. Geçen yıl 319 milyon Euro’luk değeriyle listede 27’nci sırada olan Fenerbahçe ise bu sezon liste dışında kaldı.

AVRUPA’NIN EN DEĞERLİSİ REAL MADRID

KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre; listenin ilk sırasını Manchester United’ı geçen Real Madrid aldı. İspanyol devine 3 milyar 224 milyon Euro değer biçildi. Geçen sezon zirvede yer alan Manchester United 3 milyar 207 milyon Euro’luk değeriyle ikinci, Alman devi Bayern Münich ise 2 milyar 696 milyon Euro’yla üçüncü sırada yer aldı.

İşte Avrupa’nın en değerli 10 kulübü:

1. Real Madrid (İspanya) 3 milyar 224 milyon

2. Manchester United (İngiltere) 3 milyar 207 milyon

3. Bayern Münich (Almanya) 2 milyar 696 milyon

4. Barcelona (İspanya) 2 milyar 676 milyon

5. Manchester City (İngiltere) 2 milyar 460 milyon

6. Chelsea (İngiltere) 2 milyar 227 milyon

7. Liverpool (İngiltere) 2 milyar 95 milyon

8. Arsenal (İngiltere) 2 milyar 8 milyon

9. Tottenham Hotspur (İngiltere) 1 milyar 679 milyon

10. Juventus (İtalya) 1 milyar 548 milyon