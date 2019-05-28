Fenerbahçe Ecrin bebek için sessiz kalmadı!

Türkiye, Samsun’da kaybolan ve günler sonra cansız bedenine ulaşılan 1,5 yaşındaki Ecrin bebeğin ölümü için yas tutarken Fenerbahçe Kulübü konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Kadir Çakmak, parçalanmış halde bulunan minik bebeğin bedeniyle ilgili çarpıcı detaylar verirken sarı lacivertli kulüp bu olaya sessiz kalmadı.

İşte Fenerbahçe’nin konuyla ilgili yaptığı paylaşım;