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Fenerbahçe Ecrin bebek için sessiz kalmadı!
Fenerbahçe

Fenerbahçe Ecrin bebek için sessiz kalmadı!

Fenerbahçe Kulübü, Samsun'da 7 Mayıs'ta kaybolan ve geçtiğimiz günlerde cesedine ulaşılan 1,5 yaşındaki Ecrin bebekle ilgili bir paylaşımda bulundu.

28 Mayıs 2019 16:42

Türkiye, Samsun’da kaybolan ve günler sonra cansız bedenine ulaşılan 1,5 yaşındaki Ecrin bebeğin ölümü için yas tutarken Fenerbahçe Kulübü konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Kadir Çakmak, parçalanmış halde bulunan minik bebeğin bedeniyle ilgili çarpıcı detaylar verirken sarı lacivertli kulüp bu olaya sessiz kalmadı.

İşte Fenerbahçe’nin konuyla ilgili yaptığı paylaşım;

Son güncelleme 16:42 | 28 Mayıs 2019
Ecrin bebek Fenerbahçe
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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