Fener Ol kampanyası programı ertelendi! WİNWİN neden yok?

Fenerbahçe'nin başlattığı ‘Fener Ol’ kampanyası için bu akşam Star TV ekranlarında olacaktı ancak eski başkanlardan Metin Aşık'ın ölüm haberi sonrası başkan Ali Koç ve yöneticiler Samandıra Tesisleri'ne gitme kararı aldı.Star TV'de Nazlı Çelik Fenerbahçe camiasını yasa boğan haber sonrası programın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı öncülüğünde yapılan WinWin kampanyası ile milyonlar lira toplamayı başaran Fenerbahçe bu kez taraftaların karşısına STAR TV’de gerçekleştirilecek WİN WİN programı ile çıkacaktı. İleri bir tarihe ertelenen programda yine birçok ünlü ismin konuk olacak ve programın sunuculuğunu Nazlı Çelik yapacak. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenilen programda destek olan taraftarlara ev, otomobil, Obradoviç ile yemek yemek gibi fırsatlar sunulacak. Peki, Fener Ol nedir? Projeye nasıl destek olunur? İşte ‘Fener Ol' kampanyasının detayları…

FENER OL NEDİR?

Fenerbahçe, bir süredir tanıtımlarını yaptığı “Fener Ol” kampanyasını faaliyete geçirdi. Fenerbahçe taraftarının da maddi desteği ile kulübün borçlarının bir bölümünün kapatılmasını hedefleyen projeye birçok yoldan katkı sağlanabiliyor.

FENER OL KAMPANYASI WİNWİN İLE STAR’DA

“FENER OL” kampanyası çerçevesinde ekrana gelen ve büyük ses getiren “Fenerbahçe WinWin” yayını, Salı 20.00'de canlı yayınla Star'da ekrana gelecek.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu ve NTV'nin yorumcusu Rıdvan Dilmen, Acun Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Acun Ilıcalı, ve Fenerbahçe'ye gönül vermiş isimlerin bir araya geleceği gecede; sürpriz konuklar, telefon bağlantıları ile “Fenerbahçe WinWin” kampanyası izleyenleri ekran başına toplayacak.

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in sunumuyla gerçekleşecek geceye; Fenerbahçe Beko'nun başarılı baş antrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu rock müziğinin güçlü seslerinden Kıraç, özel geceye katılımlarıyla destek verecek.

Fenerbahçeli futbolcular, basketbolcular ve diğer branşlardaki başarılı sporcuların yanı sıra Star'ın ekran yüzleri; Tülin Şahin, Nursel Ergin, ile Sarp Akkaya, Furkan Palalı, Afra Saraçoğlu ile birlikte Ozan Güven, Murat Dalkılıç, Eser Yenenler, Ece Seçkin de sürpriz isimler arasında olacak.

Fenerbahçe'yi destekleriyle yalnız bırakmayanlar, tam 5 ev ve 20 otomobil, Zeljko Obradovic ile yemek, imzalı Alex forması, kombine bilet, takımla birlikte deplasmana gitme, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda maç yapma fırsatı ve hayallerini süsleyen 5 bin ödülden birine sahip olma şansını yakalayacak.

“Fenerbahçe WinWin” 28 Mayıs Salı, 20.00'de canlı yayınla Star'da ekrana gelecek.

FENER OL KAMPANYASINA NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

Kulüp yeni sürece destek vermek isteyen taraftarlar için 4 ayrı ödeme yöntemi belirledi.

KREDİ KARTI

Kredi kartı ile kulübe deste olmak isteyenler fenerbahce.org sayfasına girerek 20, 200 ve 500 TL seçeneklerinden birini seçip kart bilgilerini girerek ödeme yapabilecek.

EFT/HAVALA ÖDEMELERİ

İkinci ödeme sistemi ise EFT veya havale olacak. Yine fenerbahce.org üzerinde yer alan banka hesaplarına istenen miktarda ödeme gerçekleştirilebilecek.

SMS YÖNTEMİ İLE ÖDEME

Kulübe cep telefonu aracılığıyla ödeme yapmak isteyenler ise FENER OL yazıp 1907'ye SMS gönderdikleri takdirde 20 TL'lik bağış yapmış olacaklar.

PTT ARACILIĞI İLE ÖDEME

En yakın PTT şubesine giderek kuruma bağıl yapabilecek olan kişiler yurt içi havale gönderim formunu dolduracak ve bağışı gerçekleştirecek. Forma alıcı kısmına Fenerbahçe Spor Kulübü hesap numarası bölümüne ise 1907 yazılması yeterli olacak.