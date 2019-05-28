SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: FATİH SULTAN MEHMED Osmanlı'nın en büyük sultanıydı
Dev final öncesi Chelsea’de gerginlik! Sarri idmanı terk etti…
Uefa Avrupa Ligi

Dev final öncesi Chelsea’de gerginlik! Sarri idmanı terk etti…

Avrupa Ligi finali öncesi Chelsea antrenmanında Higuain ve David Luiz arasında yaşanan gerginlik sonrası Teknik Direktör Sarri idmanı terk etti.

SKOR DIŞ HABER 28 Mayıs 2019 22:18

UEFA Avrupa Ligi’nde yarın akşam oynanacak Chelsea Arsenal finali öncesi Maurizio Sarri’nin çalıştırdığı Chelsea’de kriz çıktı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yarın akşam oynanacak final maçı öncesi son antrenmanlarını yapan Chelsea’de Higuain ve David Luiz arasında tartışma çıktı.

Yaşanan bir pozisyon birbirini iten iki futbolcunun yaşadığı gerginlik sonrası çok sinirlenen Maurizio Sarri idmanı terk etti.

Kenara gelerek kafasındaki şapkayı yere fırlatan Sarri sinirli bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu. İngiliz medyasında oldukça geniş yer bulan bu haber final karşılaşması öncesi moralleri bozdu.

Son güncelleme 22:35 | 28 Mayıs 2019
chelsea David Luiz higuain sarri
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR