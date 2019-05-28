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Chelsea Arsenal maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz hangi kanalda
Uefa Avrupa Ligi

Chelsea Arsenal maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz hangi kanalda

UEFA Avrupa Ligi kupası Azerbaycan'da oynanacak Chelsea Arsenal maçı ile sahibi bulacak. Heyecan dolu mücadeleye kısa bir süre kala sevindirici haber geldi ve finalin şifresiz yayınlanacağı açıklandı. İki güçlü İngiliz takımın mücadelesini kaçırmak istemeyenler ise Chelsea Arsenal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor.

28 Mayıs 2019 21:01

UEFA Avrupa Ligi’nde 2018-2019 sezonu kupası sahibi Bakü’de buluyor. İngiliz ekiplerinin karşı karşıya geleceği maçta Chelsea, rakibini yenerek na mağlup şampiyon olmak isterken, Galatasaray ile oynadığı UEFA finali ardından yıllar sonra finale çıkmayı başaran Arsenal bu kez kazanan taraf olmak istiyor. Peki, Chelsea Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

CHELSEA ARSENAL SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi’nde kupa sahibini buluyor. Finalde İngiliz ekipleri Chelsea ve Arsenal, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Olimpiyat Stadyumu’nda TSİ 22.00’de başlayacak maçta kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek. Maç beIN Sports’tan şifresiz yayımlanacak.

İNGİLİZ TAKIMLARININ FİNALİ

İngiltere temsilcileri, bu seneye kadar Avrupa kupalarında iki kez finalde kozlarını paylaştı. UEFA Kupası’nın 1972’deki finalinde Tottenham, Wolverhampton’ı 2-1 ve 1-1’lik skorlarla yenerek şampiyon oldu.

İngiltere takımlarının Avrupa’daki diğer finalinde Manchester United, 2008’de Chelsea’yi 1-1 biten maçta penaltı atışlarıyla 6-5 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mutlu sona ulaştı.

Bu sezon ise iki kupada da İngiltere takımları final oynayacak. Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham-Liverpool, Avrupa Ligi finalinde de Arsenal-Chelsea maçları yapılacak.

Son güncelleme 21:01 | 28 Mayıs 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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