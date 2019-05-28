Chelsea Arsenal maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz hangi kanalda

UEFA Avrupa Ligi’nde 2018-2019 sezonu kupası sahibi Bakü’de buluyor. İngiliz ekiplerinin karşı karşıya geleceği maçta Chelsea, rakibini yenerek na mağlup şampiyon olmak isterken, Galatasaray ile oynadığı UEFA finali ardından yıllar sonra finale çıkmayı başaran Arsenal bu kez kazanan taraf olmak istiyor. Peki, Chelsea Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

CHELSEA ARSENAL SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi’nde kupa sahibini buluyor. Finalde İngiliz ekipleri Chelsea ve Arsenal, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Olimpiyat Stadyumu’nda TSİ 22.00’de başlayacak maçta kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek. Maç beIN Sports’tan şifresiz yayımlanacak.

İNGİLİZ TAKIMLARININ FİNALİ

İngiltere temsilcileri, bu seneye kadar Avrupa kupalarında iki kez finalde kozlarını paylaştı. UEFA Kupası’nın 1972’deki finalinde Tottenham, Wolverhampton’ı 2-1 ve 1-1’lik skorlarla yenerek şampiyon oldu.

İngiltere takımlarının Avrupa’daki diğer finalinde Manchester United, 2008’de Chelsea’yi 1-1 biten maçta penaltı atışlarıyla 6-5 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mutlu sona ulaştı.

Bu sezon ise iki kupada da İngiltere takımları final oynayacak. Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham-Liverpool, Avrupa Ligi finalinde de Arsenal-Chelsea maçları yapılacak.