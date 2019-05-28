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Beşiktaş’tan ayrılan Kagawa için Everton iddiası
Transfer Haberleri

Beşiktaş’tan ayrılan Kagawa için Everton iddiası

İngiliz ekibi Everton, Beşiktaşla olan kiralık sözleşmesi sona eren ve Borussia Dortmund'a geri dönen Shinji Kagawa'yı kadrosuna katmak istiyor.

28 Mayıs 2019 13:38

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Beşiktaş’tan ayrılan Shinji Kagawa’yı kadrosuna katmak için nabız yokluyor.

Geçtiğimiz hafta sonunda Beşiktaş formasıyla son maçına çıkan ve karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından Beşiktaş’tan ayrıldığını açıklayan Japon yıldız Shinji Kagawa, Borussia Dortmund’a dönmüştü.

Alman ekibiyle 1 yıllık daha kontratı olan Kagawa için Everton önümüzdeki günlerde teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Premier Lig’e dönmeye sıcak bakan Kagawa için West Ham United’ın da devreye gireceği iddiaları ortaya atıldı.

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Son güncelleme 18:50 | 28 Mayıs 2019
everton shinji Kagawa
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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