Avrupa Ligi’nde 1,5 milyar Euro’luk final

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşı karşıya gelecek İngiltere’nin Chelsea ile Arsenal takımlarının toplam futbolcu değeri 1 milyar 510 bin 500 Euro olarak dikkati çekiyor. Alman internet sitesi Transfermarkt’ın güncel verilerine göre Chelsea’nin tahmini piyasa değeri 885 milyon, Arsenal’ın ise 625 milyon 500 bin Euro oldu.
Belçikalı Eden Hazard, 150 milyon Euro ile Chelsea’nin, Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang ise 75 milyon Euro ile Arsenal’ın en pahalı futbolcusu olarak ön plana çıkıyor.
İki takım futbolcularının tahmini piyasa değerleri şöyle:
CHELSEA
Eden Hazard 150 milyon
N’Golo Kante 100 milyon
Jorginho 65 milyon
Kepa Arrizabalaga 55 milyon
Willian 50 milyon
Gonzalo Higuain 45 milyon
Antonio Rüdiger 45 milyon
Marcos Alonso 45 milyon
Cesar Azpilicueta 40 milyon
Mateo Kovacic 35 milyon
Andreas Christensen 35 milyon
Ross Barkley 28 milyon
David Luiz 25 milyon
Pedro Rodriguez 25 milyon
Ruben Loftus-Cheek 25 milyon
Callum Hudson-Odoi 25 milyon
Davide Zappacosta 18 milyon
Emerson 18 milyon
Olivier Giroud 15 milyon
Gary Cahill 10 milyon
Danny Drinkwater 10 milyon
Marco van Ginkel 10 milyon
Ethan Ampadu 10 milyon
Willy Caballero 1 milyon
Toplam: 885 milyon Euro
ARSENAL
Pierre-Emerick Aubameyang 75 milyon
Alexandre Lacazette 65 milyon
Lucas Torreira 55 milyon
Granit Xhaka 50 milyon
Aaron Ramsey 40 milyon
Hector Bellerin 40 milyon
Mesut Özil 35 milyon
Henrikh Mkhitaryan 30 milyon
Shkodran Mustafi 30 milyon
Matteo Guendouzi 30 milyon
Bernd Leno 25 milyon
Alex Iwobi 25 milyon
Sokratis Papastathopoulos 20 milyon
Sead Kolasinac 20 milyon
Danny Welbeck 15 milyon
Denis Suarez 12 milyon
Rob Holding 12 milyon
Nacho Monreal 10 milyon
Laurent Koscielny 10 milyon
Mohamed Elneny 10 milyon
Ainsley Maitland-Niles 7 milyon
Konstantinos Mavropanos 3 milyon
Petr Cech 2,5 milyon
Carl Jenkinson 2,5 milyon
Stephan Lichtsteiner 1,5 milyon
Toplam: 625 milyon 500 bin Euro