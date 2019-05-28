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Atınç Nukan RB Leipzig’e veda etti
Transfer Haberleri

Atınç Nukan RB Leipzig’e veda etti

Bundesliga'da RB Leipzig forması giyen eski Beşiktaşlı Atınç Nukan Alman ekibinden ayrıldığını açıkladı.

28 Mayıs 2019 21:51

Sakatlıkları nedeniyle bu sezon fazla forma şansı bulamayan Atınç sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldığını açıkladı.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Atın, ”Anılar ve desteğiniz için teşekkürler. Gelecekte başarılar dilerim. Her veda, yeni bir başlangıçtır” ifadelerini kullandı. 2 sezondur sakatlıklarla boğuşan Atınç, Alman ekibinde 16 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol atabildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve Leipzig’e 6 milyon Euro’ya transfer olan genç futbolcu 1 sezon da Beşiktaş’ta kiralık olarak oynamıştı.

Son güncelleme 21:51 | 28 Mayıs 2019
Atınç Nukan
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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