Atınç Nukan RB Leipzig’e veda etti

Sakatlıkları nedeniyle bu sezon fazla forma şansı bulamayan Atınç sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldığını açıkladı.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Atın, ”Anılar ve desteğiniz için teşekkürler. Gelecekte başarılar dilerim. Her veda, yeni bir başlangıçtır” ifadelerini kullandı. 2 sezondur sakatlıklarla boğuşan Atınç, Alman ekibinde 16 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol atabildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve Leipzig’e 6 milyon Euro’ya transfer olan genç futbolcu 1 sezon da Beşiktaş’ta kiralık olarak oynamıştı.