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Asamoah Gyan Kayserispor’a haciz gönderdi, Başkan Erol Bedir açıklama yaptı
Kayserispor

Asamoah Gyan Kayserispor’a haciz gönderdi, Başkan Erol Bedir açıklama yaptı

Ganalı yıldız Asamoah Gyan, İstikbal Mobilya Kayserispor’a haciz gönderdi. Kayserispor Başkanı Erol Bedir ise borçlarla ilgili açıklama yaparken "Geçmişten gelen çok ciddi borçlar var. Ben ve benim gibi kişilerin çabaları ile bu kulüp ayakta kalamaz" dedi.

28 Mayıs 2019 09:51

Sezonu 41 puanla 10. sırada tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor, haciz şoku yaşadı.

Sezonu mutlu noktalandırmanın keyfini yaşayan sarı kırmızılı kulüp, Gyan'ın haciz girişimi ile şok oldu.

Sarı kırmızılı kulüp ile olan 2 yıllık sözleşmesi sona eren Ganalı futbolcu Asamoah Gyan, alacağı olan 435.000 Avro ücretin uzun süredir ödenmemesinden ötürü avukatı aracılığıyla kulübe haciz gönderdi.

Kulüp avukatı Orhan Taşçı'nın devreye girmesi ile haciz işlemi sona erdi ve ödeme icin ikinci kez süre istendi.

Sarı Kırmızılı forma altında bu sezon 4 gole imza atan Asamoah Gyan, geçtiğimiz günlerde aynı alacağı için kulübe avukatı aracılığıyla haciz mektubu göndermiş ve ödeme için kendisine süre verilmişti.

BAŞKAN EROL BEDİR’DEN BORÇ AÇIKLAMASI

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı kulübün borcu ile ilgili önemli açıklama yaptı.

Spor Toto Süper Lig’de 2,5 sezondur İstikbal Mobilya Kayserispor başkanlığı yürüten Erol Bedir, geçmişten gelen çok ciddi borçlar olduğu izin rahat hareket edemediklerini söyledi.

Geride kalan sezonu 41 puanla 10. sırada tamamlayarak başarılı bir süreci geride bıraktıklarını söyleyen Başkan Erol Bedir, “Transfer tahtamız kapalı idi. Elimizdeki kadro ile ancak bu kadar başarabildik. Bize verilen bayrağı en iyi şekilde taşımaya gayret ettik” dedi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “Kayserispor borçlu bir kulüp. Geçmişten gelen çok ciddi borçlar var. Bankalardan alınan ciddi paraların faizleri var. Gelecek sezon için herkes taşın altına elini koymalı. 2 senedir benim katkılarım var. Ben ve benim gibi kişilerin çabaları ile bu kulüp ayakta kalamaz” yorumunda bulundu.

Son güncelleme 13:24 | 28 Mayıs 2019
Asamoah Gyan Erol Bedir kayserispor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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