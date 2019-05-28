Altınordu genç oyuncularını satıyor

İzmir ekibinde geçen sezon Belçika ekibi Standard Liege’in kapısından dönen kaleci Erce’nin yanı sıra ismi Süper Lig ekipleriyle anılan sağ bek Kerim, sol bek Yusuf, ön libero Oğulcan ve stoper Recep’in cazip bir teklif gelmesi halinde satılabileceği ifade edildi.

Şimdiye kadar kendi yetiştirdiği Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Berke Özer, Barış Alıcı ve Alican Özfesli gibi genç yetenekleri satarak kasasını dolduran kırmızı-lacivertliler, yeni sezon öncesi takımdan transferle gidecek futbolcuların yerlerini altyapıdan yetişen yeni isimlerle doldurmayı planlıyor.

Gençlerin öncelikli olarak Avrupa kulüplerinde forma giymesini arzu eden Özkan, oyuncuların şans bulabilecekleri takımlara gitmesini istiyor.

SON DAKİKA İspanya`da dev operasyon! La Liga ve 2. Lig futbolcuları gözaltında İspanya`da düzenlene şike operasyonunda aralarında Raul Bravo, Borja Fernandez, Carlos Aranda, Samuel Sáiz ve Inigo Lopez`in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü futbolcu gözaltına alındı. La Liga kulüplerinden Huesca`nın başkanı Agustin Lasaosa ve Raul Bravo`nun organizasyonun başı oldukları iddia ediliyor. İlgili Haberi Oku