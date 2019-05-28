SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Yassıada'nın mimarı AKP Genel Başkan Yardımcısı
Altınordu genç oyuncularını satıyor
TFF 1.Lig

Altınordu genç oyuncularını satıyor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan'ın altyapıdan yetişip en az 3 sezon A takım forması giyen genç oyuncuların satışına onay verdiği belirtildi.

28 Mayıs 2019 13:00

İzmir ekibinde geçen sezon Belçika ekibi Standard Liege’in kapısından dönen kaleci Erce’nin yanı sıra ismi Süper Lig ekipleriyle anılan sağ bek Kerim, sol bek Yusuf, ön libero Oğulcan ve stoper Recep’in cazip bir teklif gelmesi halinde satılabileceği ifade edildi.

Şimdiye kadar kendi yetiştirdiği Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Berke Özer, Barış Alıcı ve Alican Özfesli gibi genç yetenekleri satarak kasasını dolduran kırmızı-lacivertliler, yeni sezon öncesi takımdan transferle gidecek futbolcuların yerlerini altyapıdan yetişen yeni isimlerle doldurmayı planlıyor.

Gençlerin öncelikli olarak Avrupa kulüplerinde forma giymesini arzu eden Özkan, oyuncuların şans bulabilecekleri takımlara gitmesini istiyor.

28 Mayıs 2019 SON DAKİKA İspanya`da dev operasyon! La Liga ve 2. Lig futbolcuları gözaltında İspanya`da düzenlene şike operasyonunda aralarında Raul Bravo, Borja Fernandez, Carlos Aranda, Samuel Sáiz ve Inigo Lopez`in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü futbolcu gözaltına alındı. La Liga kulüplerinden Huesca`nın başkanı Agustin Lasaosa ve Raul Bravo`nun organizasyonun başı oldukları iddia ediliyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:00 | 28 Mayıs 2019
altınordu Spor Toto 1. Lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR