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A Milli Futbol Takımı’nda Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı
Milli Takımlar

A Milli Futbol Takımı’nda Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'da Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

28 Mayıs 2019 21:59

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Almanya’nın Stuttgart kulübünde forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak’ın sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Antalya’daki bir hastanede yapılan tetkikleri sonrasında burnunda kırık tespit edilen futbolcunun, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra kamptan ayrıldığı kaydedildi. Ozan Kabak, takımı Stuttgart’ın dün Union Berlin ile yaptığı play-out maçında yüzüne darbe almış ancak müsabakayı tamamlamıştı.

27 Mayıs 2019 Ozan Kabak takım arkadaşıyla çarpıştı! Korkutan görüntü... Almanya Bundesliga`nın 33. haftasında Stuttgart play-out rövanş maçında Union Berlin ile karşı karşıya geldi. Stuttgart forması giyen Milli futbolcumuz Ozan Kabak takım arkadaşı ile kafa kafaya çarpışınca kanlar içinde kaldı. 0-0 biten maçın ardından Stuttgart, küme düştü. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:59 | 28 Mayıs 2019
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