A Milli Futbol Takımı’nda Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Almanya’nın Stuttgart kulübünde forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak’ın sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Antalya’daki bir hastanede yapılan tetkikleri sonrasında burnunda kırık tespit edilen futbolcunun, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra kamptan ayrıldığı kaydedildi. Ozan Kabak, takımı Stuttgart’ın dün Union Berlin ile yaptığı play-out maçında yüzüne darbe almış ancak müsabakayı tamamlamıştı.

Ozan Kabak takım arkadaşıyla çarpıştı! Korkutan görüntü... Almanya Bundesliga`nın 33. haftasında Stuttgart play-out rövanş maçında Union Berlin ile karşı karşıya geldi. Stuttgart forması giyen Milli futbolcumuz Ozan Kabak takım arkadaşı ile kafa kafaya çarpışınca kanlar içinde kaldı. 0-0 biten maçın ardından Stuttgart, küme düştü. İlgili Haberi Oku