3 yıl önce tesisleri olmayan Hatayspor mucizenin kapısında

Semih KALKAN – SKOR / 1967 yılında Hataylı gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak için Kurtuluşspor – Esnafspor ve Reyhanlı Gençlikspor’un birleşmesiyle kurulan Hatayspor, 52 yıl sonra tüm şehrin nefesini tutup beklediği maça çıkmak üzere…

Tarihinde daha önce yükselmediği, Süper Lig devlerine kafa tutmayan Hatayspor Spor Toto 1. Lig’e şampiyon olarak yükseldiği sezonda ligi 3. bitererek play-off bileti aldı. 1 milyon 609 bin nüfusa sahip şehirdeki 6 bin 15 kişilik statlarında son 2 sezonda sadece 3 maç kaybeden bordo-beyazlı takım 30 Mayıs Perşembe günü komşu şehrinin takımı Gaziantep FK ile Süper Lig bileti için karşılaşacak.

Vedat Milor`a Hatayspor Gazişehir maçı için çağrı! Süper Lig`e yükselen son takımı belirleyecek olan play-off finali öncesinde ünlü gurme Vedat Milor da işin mutfak tarafından dahil oldu. Hatayspor, Milor`un yorumuna Gazişehir maçına davet ederek cevap verdi. İlgili Haberi Oku

3 SENE ÖNCE TESİSLERİ YOKTU!

Hatayspor’un 9 Ağustos 2017 tarihinde yapılan genel kurulunda başkanlığa seçilen Mehmet Maden dönemi zorlu başladı. Yıllardır 2. Lig’de mücadele eden ve bir sonraki basamağa adım atamayan Hatayspor, Maden döneminde ilk sezonunda 1. Lig biletini kaptı.

Teknik direktör İlhan Palut da Adana Demirspor zaferi sonrasında “3 sene önce kafamızı sokacak tesislerimiz yoktu” dediği durumdan Süper Lig kapısına dayanan Hatayspor’un kadro değeri ise sadece 3 milyon 800 bin Euro.

HER ŞEY İLHAN PALUT İLE BAŞLADI

2011-2012’de TFF 3. Lig’den 2. Lig’e Hatayspor, göreve 2016-2017 sezonun başında sportif direktör olarak gelen ve devre arasında da teknik direktörlük görevine başlayan İlhan Palut ile tarihi zaferler yaşadı.

Spor Toto 2. Lig’de 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Uzun yıllar sonra yükseldiği 1. Lig’de fırtına gibi esen ve kimsenin favoriler arasında göstermediği halde ilk 2 sırayı kovalayıp, 3. sırada sezonu tamamlayan bordo-beyazlı takım bu sezon kupada da tarihi zaferler elde etti.

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final oynayan takım, Galatasaray’a 2-0’lık yenilginin ardından 4-2’lik galibiyete rağmen elendi. Palut’un öğrencileri, 5. turda Gençlerbirliği ve Son 16 Turu’nda da Başakşehir’e 1-0 yenildikleri maçın rövaşında 4-1’lik bir hezimet yaşattı.

Takımı şampiyon olarak 1. Lig’e çıkaran teknik direktörüne güvenen başkan Mehmet Maden, sezonun ilk 5 haftasında 4 puan toplayan hocasıyla yollarını ayırmayarak başarıya giden yolda katkıda bulundu.

İlhan Palut ve öğrencileri, ligin ilk yarısında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı ancak ikinci yarı 51 puanlık yarı sezonda sadece 13 puan kaybedip, ligin 2. sırasını 3 puanlık farkla kaçırdı ve play-off’a kaldı.

Hatayaspor, play-off yarı final eşleşmesinde ise Adana Demirspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Rövanşta ise 3-2’lik tarihi zaferle finale yükseldi. Bordo-beyazlı takımın 90+3’te giden Süper Lig hayali 90+6’da Mirkan Aydın’ın attığı golle yeniden yeşerdi.

FİNAL 30 MAYIS PERŞEMBE

Gençlerbirliği ve Denizlispor’un ardından Spor Toto Süper Lig’e yükselecek olan son takımı belirleyecek play-off finali, 30 Mayıs Perşembe günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Hatayspor ve Gazişehir Gaziantep arasında oynanacak ve maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

KAFİLE ŞEHİRDEN AYRILDI

Hatayspor'da Teknik Direktör İlhan Palut, Hatay'a şampiyonluğu getirmek istediklerini söyledi.

İlhan Palut, finalin oynanacağı İstanbul’a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, Adana Demirspor maçlarında istek ve inançlarını gösterdiklerini, kendi futbol felsefelerini ortaya koyarak şehre şampiyonluk getirmek istediklerini ifade etti.

Normal sezonda da şampiyonluğu çok istediklerini ancak play-off finali ile Hatay'a şampiyonluk getireceklerini belirten Palut, “Artık bir sezon finali. Süper Lig'i çok istiyorduk normal sezonda. Adana Demirspor maçlarında da bu istek ve inancımızı gösterdik. Şehirdeki sinerjiyi, isteği, enerjiyi siz de görüyorsunuz zaten, yaşıyorsunuz. Biz de bunun karşılığını verebilme adına son finalde gücümüzü koyacağız, mücadelemizi vereceğiz kendi futbol felsefemizi ortaya koyup inşallah bu şehre şampiyonluğu getirmeye çalışacağız” dedi.

Palut, yarın İstanbul’da son antrenmanlarını yapacaklarını daha sonra da maç saatini bekleyeceklerini söyledi. İlhan Palut, Adana Demirspor maçının ilk yarısında Murat Paluli'nin bir sakatlığı olduğunu, durumunun ise maç saati belli olacağını kaydetti.

Hatayspor, hava yolu ile İstanbul'a geçecek ve orada yarın yapacağı antrenman sonrasında kampa girecek.