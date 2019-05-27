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Türkiye’nin ilk rakibi Japonya
Diğer Sporlar

Türkiye’nin ilk rakibi Japonya

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın başlayacak FIVB Uluslar Ligi 2. etabında başkentte Japonya, Almanya ve Rusya ile karşılaşacak.

27 Mayıs 2019 11:17

2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi’nin Sırbistan etabını 3’te 3 yaparak tamamlayan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın, 2. etap mücadelesi yarın başkentte başlayacak.

Belgrad’da düzenlenen ilk etapta Güney Kore, Hollanda ve Sırbistan’ı mağlup ederek 9 puan toplayan ve aynı puana sahip ABD ile liderlik koltuğuna oturan A Milli Kadın Takımı, ligin 2. etabında  karşılaşmalarını Ankara’da oynayacak.

İlk etabı haftayı yenilgisiz tamamlayan milli takım, Uluslar Ligi’nin 2. etabında Japonya, Almanya ve Rusya ile karşı karşıya gelecek.

TVF Başkent Voleybol Salonu’nda oynanacak maçların programı şöyle:

28 Mayıs Salı:

17.30 Türkiye-Japonya

29 Mayıs Çarşamba:

17.30 Almanya-Türkiye

30 Mayıs Perşembe:

17.30 Türkiye-Rusya

Son güncelleme 11:17 | 27 Mayıs 2019
Japonya türkiye
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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