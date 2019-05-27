SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İstanbul Finans Merkezi 2022’ye kaldı
TFF 2. Lig play-off final maçını Mete Kalkavan yönetecek
Spor Toto 2. Lig

TFF 2. Lig play-off final maçını Mete Kalkavan yönetecek

Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasında yarın oynanacak final maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek.

27 Mayıs 2019 13:26

Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasında yarın oynanacak TFF 2. Lig play-off final maçının hakemi Mete Kalkavan oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 21.30’da başlayacak karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak.

Kalkavan’ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve İsmail Şencan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yasin Kol.

Karşılaşmayı kazanan takım, Menemen Belediyespor ve Keçiörengücü’nün ardından Spor Toto 1. Lig’e yükselecek son takım olacak.

27 Mayıs 2019 TFF 2. Lig`de final heyecanı Spor Toto 1. Lig`e yükselecek son takımın belli olacağı karşılaşmada Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük karşılaşacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:26 | 27 Mayıs 2019
Fatih Karagümrük mete kalkavan Sakaryaspor TFF 2. Lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR