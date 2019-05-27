TFF 1.Lig Play Off | Osmanlıspor Gazişehir Gaziantep 8-9 (Gazişehir Gaziantep finalde)

Spor Toto 1. Lig Play-Off’ta Osmanlıspor Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya geldi… İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Osmanlıspor, seyircisi önünde 90 dakikayı Gazişehir Gaziantep karşısında 2-0 üstünlükle tamamladı. Karşılaşma ilk maçtaki aynı skorla tamamlanınca uzatmalara gitti. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca finale yükselecek takımı belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltıları 9-8 kazanan Gaziantep Gazişehir finale yükseldi ve Hatayspor’un rakibi oldu.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP İLK FİNALİST HATAYSPOR’A RAKİP OLDU

Spor Toto 1. Lig Play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Son dakikaları nefes kesen karşılaşmada Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Hatayspor, finale yükselen ilk takım oldu. Tarihe geçecek bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada sonucu uzatma dakikaları belirledi.

İlk maçta 0-0 berabere kaldığı rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Hatayspor, ikinci yarıda üst üste bulduğu gollerle rakibi karşısında 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın 90+2'inci dakikasında Adana Demirspor, rakibi karşısında 2-2 eşitliği yakaladı. Herkes maçın bu şekilde bitmesini beklerken, 90+6'ıncı dakikada Hatayspor, 3-2 öne geçmeyi başardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hatayspor, finale çıkan takım oldu.

Play Off’ta final maçı 30 Mayıs Perşembe günü Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasında Vodafone Park’ta oynanacak ve kazanan takım adını Gençlerbirliği ve Denizlispor’un ardından Süper Lig’e yazdıracak.

Hatayspor Adana Demirspor 3-2 | Süper Lig`e ilk adım! Nefes kesen son... Son dakikaları nefes kesen maçta Adana Demirspor`u, 0-0`ın rövanşında 3-2 mağlup eden Hatayspor, Spor Toto 1. Lig Play-off`unda finale yükseldi. Karşılaşmada turu atlayacak takımı, uzatma dakikalarında gelen goller belirledi. İlgili Haberi Oku