Spor Toto 1. Lig play-off finalinin stadı ve saati açıklandı! Hatayspor ve Gazişehir Gaziantepspor karşılaşacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasındaki final maçı 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul&#8217;da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı&#8217;nda oynanacak.. Karşılaşma, saat 21.45&#8217;te başlayacak.. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t27 Mayıs 2019\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tTFF 1.Lig Play Off | Osmanlıspor Gazişehir Gaziantep 8-9 (Gazişehir Gaziantep finalde)\r. \t\t\t\tTFF 1. Lig play-off yarı final maçında Gazişehir Gaziantep normal süresi 2-0 biten maçı penaltı atışlarıyla 9-8 kazanarak finale yükseldi.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. . &nbsp;. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t26 Mayıs 2019\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tMAÇ SONUCU Hatayspor Adana Demirspor 3-2 | Süper Lig`e ilk adım! Nefes kesen son!\r. \t\t\t\tSon dakikaları nefes kesen maçta Adana Demirspor`u, 0-0`ın rövanşında 3-2 mağlup eden Hatayspor, Spor Toto 1. Lig Play-off`unda finale yükseldi. Karşılaşmada turu atlayacak takımı, uzatma dakikalarında gelen goller belirledi.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .