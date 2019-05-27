Spor Toto 1. Lig play-off finalinin stadı ve saati açıklandı! Hatayspor ve Gazişehir Gaziantepspor karşılaşacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasındaki final maçı 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak.

Karşılaşma, saat 21.45’te başlayacak.

TFF 1.Lig Play Off | Osmanlıspor Gazişehir Gaziantep 8-9 (Gazişehir Gaziantep finalde) TFF 1. Lig play-off yarı final maçında Gazişehir Gaziantep normal süresi 2-0 biten maçı penaltı atışlarıyla 9-8 kazanarak finale yükseldi. İlgili Haberi Oku

MAÇ SONUCU Hatayspor Adana Demirspor 3-2 | Süper Lig`e ilk adım! Nefes kesen son! Son dakikaları nefes kesen maçta Adana Demirspor`u, 0-0`ın rövanşında 3-2 mağlup eden Hatayspor, Spor Toto 1. Lig Play-off`unda finale yükseldi. Karşılaşmada turu atlayacak takımı, uzatma dakikalarında gelen goller belirledi. İlgili Haberi Oku