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Spor Toto 1. Lig play-off finalinin stadı ve saati açıklandı! Hatayspor ve Gazişehir Gaziantepspor karşılaşacak
TFF 1.Lig

Spor Toto 1. Lig play-off finalinin stadı ve saati açıklandı! Hatayspor ve Gazişehir Gaziantepspor karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig play-off finalinin oynancağı stat ve müsabaka saati açıklandı.

27 Mayıs 2019 08:35

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasındaki final maçı 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak.

Karşılaşma, saat 21.45’te başlayacak.

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Son güncelleme 09:44 | 27 Mayıs 2019
Gazişehir Gaziantepspor hatayspor Spor Toto 1. Lig play-off
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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