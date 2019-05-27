Mathieu Valbuena Olympiakos’a transfer oldu…

Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile yollarını ayıran Fransız orta saha oyuncusu Mathieu Valbuena, Yunanistan Ligi’nin dev takımı Olympiakos ile anlaşmaya vardı.

Fransız orta saha oyuncusu bugün Yunanistan’a gitti. Oyuncunun kısa süre içerisinde Olympiakos ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Kendisini karşılayan taraftarları selamlayan yıldız oyuncu “Yunanistan’ın en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum ve büyük bir gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Mathieu Valbuena artık Olympiakos ailesinin bir üyesi.” ifadeleri kullanıldı ve 34 yaşındaki oyuncunun Olympiakos forması giydiği bir fotoğrafa yer verildi. Fransa Milli Takımı formasını 52 kez giyen Valbuena, 2017 yazında transfer olduğu Fenerbahçe’de 71 maça çıktı ve 12 gol attı.