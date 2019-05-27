SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Davutoğlu parti iddialarına Diyarbakır'dan cevap verdi!
Mathieu Valbuena Olympiakos’a transfer oldu…
Transfer Haberleri

Mathieu Valbuena Olympiakos’a transfer oldu…

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve kulüpten ayrılan Valbuena Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer oldu.

27 Mayıs 2019 18:39

Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile yollarını ayıran Fransız orta saha oyuncusu Mathieu Valbuena, Yunanistan Ligi’nin dev takımı Olympiakos ile anlaşmaya vardı.

Fransız orta saha oyuncusu bugün Yunanistan’a gitti. Oyuncunun kısa süre içerisinde Olympiakos ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Kendisini karşılayan taraftarları selamlayan yıldız oyuncu  “Yunanistan’ın en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum ve büyük bir gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Mathieu Valbuena artık Olympiakos ailesinin bir üyesi.” ifadeleri kullanıldı ve 34 yaşındaki oyuncunun Olympiakos forması giydiği bir fotoğrafa yer verildi. Fransa Milli Takımı formasını 52 kez giyen Valbuena, 2017 yazında transfer olduğu Fenerbahçe’de 71 maça çıktı ve 12 gol attı.

Son güncelleme 00:30 | 28 Mayıs 2019
olympiakos transfer valbuena
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR