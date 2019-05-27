Hasan Şaş PFDK’ya sevk edildi! ‘Hakaret ve saldırı…’

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray yöneticisi Şükrü Hanedar ve antrenör Hasan Şaş’ın PFDK’ya sevk edildiğini açıkladı! İşte TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama:

“TFF Hukuk Müşavirliği’nce 27.05.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR’ın 19.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 27.05.2019 tarihinde itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 27.05.2019 tarihinde itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

Hasan Şaş`tan tepkilere cevap! `Efendi gibi görünüp milleti kandırmayın` Galatasaray`da Başakşehir maçındaki görüntüleri ile tepki çeken yardımcı antrenör Hasan Şaş sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İlgili Haberi Oku