Dzeko, Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor

Fenerbahçe’den sürpriz golcü atağı… Roma’nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko İstanbul’a geldi.

İtayla Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Boşnak futbolcu Edin Dzeka, tatil için Türkiye'ye geldi. 1 Haziran'a kadar Türkiye'de kalacak olan golcü oyuncu, daha sonra Bosna'ya dönecek. Öte yandan Edin Dzeko'nun tatil için Türkiye'ye gelmesi, yıldız forvetin transfer dedikodularını da beraberinde getirdi. DHA’nın haberine göre; menajer Mirsad Türkcan tarafından İstanbul’a getirilecek olan Edin Dzeko, başkan Ali Koç ile akşam saatlerinde özel bir görüşme yapacak.

Sabah saatlerinde İstanbul'a inen Dzeko kısa bir şehir turu yaptı. Akşam saatlerinde Muğla’ya geçecek olan yıldız futbolcu, İnstagram hesabından da İstanbul paylaşımında bulundu.

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