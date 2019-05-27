Salih Uçan kahraman olacakken kabus yaşadı!

İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında kümede kalma ve Şampiyonlar Ligi katılımı için 4. sırada yer alma mücadelesi nefes kesti. Çizme'de Empoli formasıyla top koşturan lejyonerlerimizden Salih Uçan, nefes kesen maç sonunda büyük bir hayal kırıklığı yaşarken geceye de damga vuran isimlerden oldu.

Icardi'nin ayağından 61'de bir penaltıdan faydalanamayan Inter'in 2-1 galip geldiği maçta 71. dakikada oyuna giren Salih Uçan, Empoli'nin Hamed Junior Traorè ile bulduğu golün asistini yaptı. 51'de Keita Balde'nin golüyle geri düşen Empoli, bu golle eşitliği yakalarken 81'de Radja Nainggolan skoru ev sahibi Inter lehine 2-1'e getirdi.

KAHRAMAN OLACAKTI

Bu dakikadan sonra baskısını artıran Emp0li, 90'da Salih Uçan'ın slalom ile altıpasa kadar girdiği pozisyonda gole çok yaklaştı ancak 25 yaşındaki oyuncunun dengesini kaybederken yaptığı vuruşta Samir Handanovic gole izin vermedi.

Eğer bu vuruş ağlarla buluşsaydı Empoli ligde kalacak, Salih Uçan ise takımını ligde tutan isim olarak kahraman olacaktı.

İnanılmaz fırsat kaçarken 90+4'te Inter'in bulduğu gol VAR incelemesi ile iptal edildi.

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