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Quaresma’dan Şenol Güneş’e veda
Beşiktaş

Quaresma’dan Şenol Güneş’e veda

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Kasımpaşa maçıyla son kez siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkan Şenol Güneş için veda mesajı paylaştı.

27 Mayıs 2019 00:03

Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı takımdan ayrılarak A Milli Futbol Takımı’nın başına geçen Şenol Güneş için veda paylaşımında bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden Şenol Güneş ile sarıldığı bir fotoğrafını paylaşan Portekizli yıldız, “Bana öğrettiniz her şey için, yaşattığınız sevinçler için çok teşekkür ederim. Karakterinize hayranım. Geleceğiniz için size iyi şanslar dilerim, milli takım gerçekten iyi ellerde” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 00:03 | 27 Mayıs 2019
beşiktaş Ricardo Quaresma şenol güneş
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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