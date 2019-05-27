Quaresma’dan Şenol Güneş’e veda

Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı takımdan ayrılarak A Milli Futbol Takımı’nın başına geçen Şenol Güneş için veda paylaşımında bulundu.
Sosyal medya hesabı üzerinden Şenol Güneş ile sarıldığı bir fotoğrafını paylaşan Portekizli yıldız, “Bana öğrettiniz her şey için, yaşattığınız sevinçler için çok teşekkür ederim. Karakterinize hayranım. Geleceğiniz için size iyi şanslar dilerim, milli takım gerçekten iyi ellerde” ifadelerini kullandı.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Obrigada por tudo que aprendi consigo. As alegrias que me deu e o que me ensinou, é sem dúvida uma pessoa que admiro pelo seu carácter. Boa sorte para o seu futuro, a seleção esta em boas mãos. Bana öğrettiniz herşey icin, yaşattiğiniz sevinçler için çok tessekkür ederim. Karakterinize hayranim. Geleceginiz icin size iyi sanslar dilerim, milli takim gerçekten iyi ellerde.