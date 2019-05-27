Ozan Kabak takım arkadaşıyla çarpıştı! Korkutan görüntü…

Bundesliga’da sezonu 16. sırada bitiren Alman ekibi, alt ligden Union Berlin ile 2-2’nin rövanşında karşı karşıya geldi.

İlk maçta Mercedes Benz Arena’da rakibini mağlup edemeyen Suttgart, Alte Forsterei Stadı’nda küme düşmemek için son mücadelesine çıktı. Karşılaşma 0-0 sona erdi ve Ozan Kabak’ın takımı Stuttgart küme düştü. İlk maçtaki 2-2’lik avantajını kullanan Union Berlin tarihinde ilk kez Bundesliga’ya yükseldi.

Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, play-out maçında hava topu mücadelesi esnasında takım arkadaşıyla çarpıştı. Kanlar içinde yerde kalan Ozan’a sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Kafası bandajlanan Ozan’ın o görüntüsü maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu. Maça ilk 11’de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Ozan gelecek yıl Bundesliga 2’de mücadele edecek.