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Ozan Kabak takım arkadaşıyla çarpıştı! Korkutan görüntü…
Almanya Bundesliga

Ozan Kabak takım arkadaşıyla çarpıştı! Korkutan görüntü…

Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Stuttgart play-out rövanş maçında Union Berlin ile karşı karşıya geldi. Stuttgart forması giyen Milli futbolcumuz Ozan Kabak takım arkadaşı ile kafa kafaya çarpışınca kanlar içinde kaldı. 0-0 biten maçın ardından Stuttgart, küme düştü.

27 Mayıs 2019 22:48

Bundesliga’da sezonu 16. sırada bitiren Alman ekibi, alt ligden Union Berlin ile 2-2’nin rövanşında karşı karşıya geldi.

İlk maçta Mercedes Benz Arena’da rakibini mağlup edemeyen Suttgart, Alte Forsterei Stadı’nda küme düşmemek için son mücadelesine çıktı. Karşılaşma 0-0 sona erdi ve Ozan Kabak’ın takımı Stuttgart küme düştü. İlk maçtaki 2-2’lik avantajını kullanan Union Berlin tarihinde ilk kez Bundesliga’ya yükseldi.

Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, play-out maçında hava topu mücadelesi esnasında takım arkadaşıyla çarpıştı. Kanlar içinde yerde kalan Ozan’a sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Kafası bandajlanan Ozan’ın o görüntüsü maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu. Maça ilk 11’de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Ozan gelecek yıl Bundesliga 2’de mücadele edecek.

Son güncelleme 23:42 | 27 Mayıs 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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