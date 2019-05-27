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Muhammet Demir: ‘Kalp kırıkları yüzünden ayrılıyorum’
Sivasspor

Muhammet Demir: ‘Kalp kırıkları yüzünden ayrılıyorum’

Demir Grup Sivasspor’un golcü oyuncusu Muhammet Demir, Sivasspor’dan ayrıldığını açıkladı. Demir, "Kalp kırıkları yüzünden ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

27 Mayıs 2019 19:09

Demir Grup Sivasspor forması giyen Muhammet Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takımdan ayrıldığını duyurdu.

Daha önce Bursaspor, Gaziantepspor ve Trabzonspor formaları da giyen 27 yaşındaki oyuncu, “Çok güzel dostluklar arkadaşlıklar edindiğim Sivas şehri ve Sivasspor'u bugün itibari ile geride bırakmış bulunuyorum bana desteklerini hiçbir zaman esirgemem taraftarlarımıza keyifli bir ortam hazırlayan takım arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Bir çok hayal kırıklıkları yaşamış olsam da Sivas şehrinin bende yeri ve anlamı her zaman ayrı olacaktır. Öncelikle neredeyse iki çocuğumu da burada büyüttüm sayılır mutlu bir yuvam ve ortamım vardı. Bazı kalp kırıkları yüzünden ayrılma kararı aldım. İstediğim ve düşlediğim her şeyi sizlere veremediğim için buruk bir ayrıklık oldu benim için. Yinede yaşanmış güzel anılar güzel hatıralarımız var ve hep kalbimde olacaktır sizleri seviyorum hoşça kalın” ifadesini kullandı.

Demir, bu sezon Sivasspor'da 12 kez ilk 11'de forma giydi. 1139 dakika sahada kalan başarılı futbolcu, 4 gol, 1 de asist yapma başarısı gösterdi. Demir ayrıca, 2 defa da sarı kartla cezalandırıldı.

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Cok güzel dostuklar arkadaşlıklar edindiğim sivas şehri ve Sivasspor'u bugün ihtibari ile geride bırakmış bulunuyorum bana desteklerini hiçbir zaman esirgemem taraftarlarımıza keyifli bir ortam hazırlayan takım arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum bir çok hayal kırıklıkları yaşamış olsamda sivas şehrinin bende yeri ve anlamı herzaman ayrı olucaktır öncelikle neredeyse iki çocugumu da burada büyüttüm sayılır mutlu bir yuvam ve ortamım vardı bazı kalp kırıklılları yüzünden ayrılma kararı aldım istediğim ve düşlediğim herşeyi sizlere veremediğim için buruk bir ayrıklık oldu benim için yinede yaşanmiş güzel anılar güzel hatıralarımız var ve hep kalbimde olucaklar sizleri seviyorum hoşcakalın… @sivassporsk

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26 Mayıs 2019 Douglas, Sivasspor`a bu sözlerle veda etti Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı futbolcusu Douglas Pereira dos Santos, sosyal medya hesabından Sivasspor'a ve Sivas'a veda etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:09 | 27 Mayıs 2019
Demir Grup Sivasspor Muhammet Demir spor toto süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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