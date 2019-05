Muhammet Demir: ‘Kalp kırıkları yüzünden ayrılıyorum’

View this post on Instagram

Cok güzel dostuklar arkadaşlıklar edindiğim sivas şehri ve Sivasspor'u bugün ihtibari ile geride bırakmış bulunuyorum bana desteklerini hiçbir zaman esirgemem taraftarlarımıza keyifli bir ortam hazırlayan takım arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum bir çok hayal kırıklıkları yaşamış olsamda sivas şehrinin bende yeri ve anlamı herzaman ayrı olucaktır öncelikle neredeyse iki çocugumu da burada büyüttüm sayılır mutlu bir yuvam ve ortamım vardı bazı kalp kırıklılları yüzünden ayrılma kararı aldım istediğim ve düşlediğim herşeyi sizlere veremediğim için buruk bir ayrıklık oldu benim için yinede yaşanmiş güzel anılar güzel hatıralarımız var ve hep kalbimde olucaklar sizleri seviyorum hoşcakalın… @sivassporsk