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Hatayspor Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman? Spor Toto 1. Lig play off finali hangi kanalda?
Futbol

Hatayspor Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman? Spor Toto 1. Lig play off finali hangi kanalda?

Süper Lig'e çıkacak son takım Hatayspor Gazişehir Gaziantep maçı ile belli olacak. Play off maçlarında rakiplerini eleyerek adlarını finale yazdırmayı başaran iki takım da gelecek sezon Süper Lig'de boy göstermek istiyor. Hatayspor Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

27 Mayıs 2019 23:05

Süper Loto’ya yükselen takım Hatayspor Gazişehir Gaziantep karşılaşması ile belirlenecek. Adana Demirspor’u 3-2 yenen Hatayspor, ilk finalist oldu. Penaltı atışlarında Osmanlıspor’a 9-8 üstünlük sağlayan Gazişehir Gaziantep, finalde Hatayspor’un rakibi oldu. Hatayspor Gazişehir Gaziantep ne zaman, hangi kanalda?

HATAYSPOR GAZİŞEHİR MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasındaki final maçı 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma, saat 21.45’te başlayacak.

Son güncelleme 23:05 | 27 Mayıs 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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