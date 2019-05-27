Hatayspor Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman? Spor Toto 1. Lig play off finali hangi kanalda?

Süper Loto’ya yükselen takım Hatayspor Gazişehir Gaziantep karşılaşması ile belirlenecek. Adana Demirspor’u 3-2 yenen Hatayspor, ilk finalist oldu. Penaltı atışlarında Osmanlıspor’a 9-8 üstünlük sağlayan Gazişehir Gaziantep, finalde Hatayspor’un rakibi oldu. Hatayspor Gazişehir Gaziantep ne zaman, hangi kanalda?

HATAYSPOR GAZİŞEHİR MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasındaki final maçı 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma, saat 21.45’te başlayacak.