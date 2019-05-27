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Hatayspor Adana Demirspor maçında çıkan olaylar sonrası Valilik harekete geçti
TFF 1.Lig

Hatayspor Adana Demirspor maçında çıkan olaylar sonrası Valilik harekete geçti

Hatay Valiliği, Hatayspor ile Adana Demirspor arasında oynanan Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş müsabakası sonrası yaşanan olaylara ilişkin "Söz konusu olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, şüpheli şahısların tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

27 Mayıs 2019 08:56

Valilik sitesindeki açıklamada, müsabaka bitiminin ardından bir grup Adana Demirspor taraftarının, sahaya girmek amacıyla tel örgüleri yıktığı, koltukları kırarak görevlilere attığı ve küfür içeren hakaretlerde bulunduğu belirtildi.

Gruba kademeli olarak müdahale edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Muhtemel olumsuzlukları engellemek amacıyla gruba kademeli olarak göz yaşartıcı gaz kullanmak suretiyle müdahale edilmesi esnasında, 3 polis memuru atılan sandalye ve taş parçalarından, aynı süreçte 2 taraftar da atılan parçaların isabet etmesi neticesinde hafif şekilde yaralanmıştır. Bazı sosyal medya platformlarında, ‘Emniyet plastik mermi kullandı’ şeklindeki paylaşımlarla ilgili olarak ise İl Emniyet Müdürlüğü envanterinde plastik mermi bulunmamakta olup, müdahale esnasında gaz tüfeği kullanılmıştır. Söz konusu olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, şüpheli şahısların tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir.”

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Son güncelleme 08:56 | 27 Mayıs 2019
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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